Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) et l'Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont tenu, au niveau des ambassadeurs, avec la participation des États membres de la SADC, leur réunion consultative conjointe annuelle inaugurale au siège de la SADC à Gaborone, au Botswana, le 30 août 2024.

La réunion a été convoquée pour délibérer sur les questions de paix et de sécurité dans la région de l'Afrique australe dans le contexte de la mise en oeuvre en cours de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), ainsi que de l'Architecture africaine de gouvernance (AGA).

La réunion consultative conjointe a été coprésidée par S.E. Pamela Chisanga, Haut-Commissaire de la Zambie auprès du Botswana, représentant la Troïka de l'Organe de la SADC et S.E. l'Ambassadeur Tebelelo Alfred Boang, Représentant permanent de la République du Botswana auprès de l'UA et Président du CPS de l'UA pour le mois d'août 2024. S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, a la paix et à la sécurité et Professeur Kula Ishmael Theletsane, Directeur de l'Organe en charge de la politique, la défense et des affaires de Sécurité, représentant le Secrétaire exécutif de la SADC ont participé à la réunion.

%

Le CPS de l'UA et l'organe de la SADC ont réaffirmé le mandat du CPS de l'UA concernant sa responsabilité première dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément à l'Acte constitutif de l'UA et au Protocole relatif à la création du CPS de l'UA (2002) ; et le mandat de l'Organe de la SADC conformément à la Déclaration et au Traité portant création de la SADC (1992) ainsi qu'au Protocole de la SADC sur la coopération en matière de Politique, de Défense et de Sécurité (2001), qui vise à promouvoir la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Ils ont reconnu la contribution de l'UA, des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux (CER/MR) à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique ;

La réunion a rappelé les Communiqués conjoints des 1re, 2e et 3e réunions consultatives annuelles conjointes entre le CPS et les CER/MR, tenues respectivement le 24 mai 2019, le 26 avril 2021 et le 29 août 2023 à Addis-Abeba (Éthiopie) et Bujumbura (Burundi).

La Réunion consultative conjointe a été la première occasion historique pour le CPS de l'UA et l'organe de la SADC, ainsi que pour les États membres de la SADC, de mener des réflexions sur les questions relatives au renforcement de la coordination et de la collaboration des initiatives visant à promouvoir la paix, la sécurité et la démocratie dans la région.

La Réunion consultative conjointe s'est penchée sur les points suivants de l'ordre du jour : a) la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique australe : enseignements tirés de l'expérience de la Mission de la SADC au Mozambique (SAMIM) à Cabo Delgado, b) situation dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et d) opérations de la Mission de la SADC en RDC (SAMIDRC), c) efforts conjoints du CPS de l'UA et de la SADC en matière de mobilisation des ressources pour la paix et la sécurité régionales ; et d) efforts conjoints du CPS de l'UA et de la SADC en matière de rétablissement de la paix d'initiatives visant à faire taire les armes.

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC ont salué les efforts déployés par la SADC pour promouvoir la démocratie, la paix et la sécurité dans la région, en particulier, le déploiement de SAMIM à Cabo Delgado au Mozambique et de la SAMIDRC dans l'est de la RDC.

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC ont pris note des expériences et des enseignements que la SADC a tirés de la SAMIM et de la SAMIDRC et se sont félicités des étapes franchies jusque-là dans la lutte contre le terrorisme à Cabo Delgado et contre les forces négatives et les groupes armés dans l'est de la RDC.

Les deux parties ont également salué l'organisation de la conférence sur les enseignements tirés du déploiement de la SAMIM à Cabo Delgado et attendent avec intérêt le rapport de la conférence pour contribuer au deuxième forum de l'UA sur les enseignements tirés des Opérations de soutien à la paix de l'Union africaine et de l'opérationnalisation de la Force africaine en attente, qui doit être organisé dans un futur proche.

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC ont exprimé leur préoccupation face à l'insécurité qui règne dans certaines parties de la région, en particulier la menace d'attaques terroristes et d'extrémisme violent dans la province de Cabo Delgado au Mozambique, et les forces négatives et les groupes armés dans la partie orientale de la RDC, ce qui a entraîné une situation humanitaire désastreuse, des pertes massives en vies humaines et des déplacements de population, la destruction d'infrastructures et des perturbations économiques. En outre, le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC ont souligné la nécessité d'une collaboration pour identifier les sources de financement des forces négatives en Afrique, en particulier celles qui concernent les terroristes qui sèment la terreur dans la province de Cabo Delgado (Mozambique) et dans l'est de la RDC.

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC ont réitéré leur ferme condamnation des actes odieux perpétrés par les terroristes, les forces négatives et les groupes armés, en particulier le M23, les Forces démocratiques alliées (ADF) et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), tout en soulignant la nécessité pour tous les États membres de respecter la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité territoriale, ainsi que de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États membres.

Le CPS de l'UA et l'organe de la SADC ont réaffirmé l'importance du processus de Luanda, qui vise à trouver une solution diplomatique au conflit ; à cet égard, ils ont salué les efforts déployés par S.E. João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola et champion de l'UA pour la paix et la réconciliation, pour assurer la médiation entre les deux pays frères dans le cadre du processus de Luanda ;

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC ont souligné la nécessité de mettre en oeuvre les conclusions du Sommet quadripartite de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), de la Conférence internationale sur les Grands Lacs (CIRGL) et de la SADC, sous les auspices de l'UA, qui s'est tenu le 27 juin 2023 à Luanda (République d'Angola), tout en soulignant la nécessité impérieuse de renforcer la coordination des efforts dans le cadre du Mécanisme quadripartite et de la revitalisation du Cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et la région.

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC ont exprimé leur préoccupation face à l'insuffisance, à l'imprévisibilité et à l'absence de financement durable des processus de paix dans la région ; ils ont félicité l'UA pour ses efforts de mobilisation financière et matérielle, notamment par l'utilisation de la Facilité de réserve de crise et du Fonds pour la Paix, ainsi que par le transport aérien stratégique d'équipements à partir de la Base logistique continentale de Douala (Cameroun). Ils se sont félicités de la Résolution 2719 (2023) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui fournit un cadre pour le financement des Opérations de soutien de la paix de l'UA, et de la Résolution 2746 (2024) visant à apporter un soutien la SAMIDRC, et ont en outre appelé à leur mise en oeuvre immédiate.

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC ont souligné l'importance de mobiliser conjointement des ressources financières, techniques et logistiques pour soutenir les efforts de paix et les opérations de soutien à la paix dans la région ; ils sont convenus d'explorer conjointement des moyens novateurs de mobilisation des ressources internes, y compris des prélèvements spéciaux et un engagement avec le secteur privé et les entités financières continentales.

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC ont renouvelé leur engagement à faire taire les armes sur le continent et ont rappelé qu'il était impératif d'accélérer la mise en oeuvre de l'initiative phare de l'Agenda 2063 de l'UA « Faire taire les armes à l'horizon 2030 ». À cet égard, ils ont souligné la nécessité de renforcer leur collaboration dans les efforts visant à « faire taire les armes dans la région australe», qui vise à mettre fin à toutes les guerres et à tous les conflits sur le continent à l'horizon 2030 ; et ils ont encouragé les États membres de la SADC à faire régulièrement rapport sur les réalisations, le partage d'expériences et les recommandations, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre, par les États membres, de la Feuille de route principale de l'UA pour faire taire les armes dans la région.

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC se sont engagés à renforcer et à structurer davantage la coopération en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits, de maintien et de consolidation de la paix, notamment en utilisant pleinement le Centre pour la reconstruction et le développement post-conflit de l'UA au Caire (Égypte).

Le CPS de l'UA et l'organe de la SADC ont pris acte avec satisfaction de la déclaration de l'Ambassadrice de la jeunesse africaine pour la paix dans la région de l'Afrique australe, Mme Mpule Kgetsi, et ont salué les efforts qu'elle a déployés pour assurer la mise en oeuvre intégrale du Cadre continental pour la jeunesse, la paix et la sécurité dans la région.

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC sont convenu d'institutionnaliser leur coopération en organisant des réunions consultatives annuelles conjointes entre le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC, qui se tiendront alternativement au siège de l'UA à Addis-Abeba (Éthiopie), et au siège de la SADC à Gaborone (Botswana).

Le CPS de l'UA et l'Organe de la SADC sont en outre convenus de convoquer leur deuxième réunion consultative annuelle conjointe en 2025 à Addis-Abeba (Éthiopie), à une date convenue de commun accord.