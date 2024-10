Angola: Mgr Alexandre do Nascimento sera enterré le 8 octobre

Luanda — La dépouille du cardinal Alexandre do Nascimento sera enterrée, le 8 octobre, dans la Cathédrale de l'Archidiocèse de Luanda.

Le premier et unique cardinal de la Conférence épiscopale d'Angola est décédé le 28 septembre, à Luanda, des suites de maladie, à l'âge de 99 ans.

L'information a été fournie ce lundi par le chanoine Apolónio Graciano, qui a fait savoir que l'église Sagrada Família accueillera l'urne contenant la dépouille mortelle du cardinal le dimanche 6 à 18 heures, pour les célébrations eucharistiques et les prières jusqu'au 8.

La paroisse susmentionnée accueillera également une veillée de prière en mémoire du religieux.

Le chanoine a également informé que toutes les paroisses de l'Eglise catholique de Luanda célébreront, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 octobre, des messes et des moments de prière.

Les messes auront lieu de 18h à 20h.

Selon le chanoine, il y aura également un hommage socioculturel, qui aura lieu vendredi à 16h30, au bâtiment de l'Université Catholique, situé à Largo das Escolas.

La journée de samedi sera réservée aux prêtres et aux consacrées qui se réuniront au Séminaire archevêque de Luanda.

Alexandre do Nascimento est né dans la province de Malanje, le 1er mars 1925, et a étudié aux séminaires de Bângalas, Malanje et Luanda.

En 1948, il fut envoyé à l'Université pontificale grégorienne de Rome, où il obtint une licence en philosophie et une licence en théologie, et fut ordonné prêtre le 20 décembre 1952.

En tant que prêtre, il devint professeur de théologie dogmatique au Grand Séminaire Archidiocésain du Sacré-Coeur de Jésus, à Luanda, et rédacteur en chef du journal catholique « O Apostolado », entre 1953 et 1956, et fut prédicateur de la Cathédrale, de 1956 à 1961.

Le 10 août 1975, il a été nommé évêque de Malanje et a été ordonné le 31 août 1975 à la Cathédrale de Luanda.

Le 3 février 1977, il a été promu archevêque métropolitain de Lubango et administrateur apostolique ad nutum SanctaE Sedis du diocèse d'Ondjiva.

Le 5 janvier 1983, sa création comme cardinal a été annoncée par le Pape Jean-Paul II, lors du consistoire du 2 février, au cours duquel il reçoit le galero et le titre de cardinal-presbytre de Saint-Marc à Agro Laurentino.

Par la suite, Mgr Alexandre do Nascimento a été transféré à l'archidiocèse de Luanda le 16 février 1986, et a dirigé cette région jusqu'au 23 janvier 2001.

Il a également été président de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé, entre 1990 et 1997, et le 5 juin 2015, il a rejoint l'Ordre des Prêcheurs.

Tout au long de sa carrière, il a été décoré de la Grand-Croix de l'Ordre du Christ, décernée à l'ambassade du Portugal à Luanda, le 19 juillet 2010, et titulaire d'un doctorat honoris causa de l'Université catholique d'Angola (2019).

En termes d'oeuvres, Mgr Alexandre do Nascimento a écrit « Après 15 ans, une véritable heure eucharistique dans les rues de Luanda : discours prononcé à la fin de la procession du corps de Dieu », « Chemins d'espérance », « Comment j'ai lu le Livre de Ruth », « Journal intime et autres écrits de piété », « Sur le concept de civilisation et ses incidences », « De l'homme sans foi - ses possibilités et ses limites - selon Francisco Suarez ».

En ce qui concerne les écrits pastoraux, on peut citer notamment « L'expérience constitutionnelle angolaise et la justification des droits fondamentaux », « Le Livre des rythmes », « Méditations pour l'Année Sainte » et « Petit livre de Notre-Dame ».