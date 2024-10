Tunisie: Après la démonstration de force à Gafsa - Une équipe clinique et assoiffée

Une équipe pressée d'attaquer, de marquer, de gérer son avance puis de gagner.

C'est un CA sans pitié pour EGSGafsa qui s'est produit le week-end dernier à Gafsa. Hamza Khadhraoui et ses coéquipiers se sont imposés 3-0 sans même peiner à l'allumage, avec une ouverture du score dès le premier quart d'heure. Les débuts du CA en championnat sont donc tonitruants sans vraiment forcer. Et avec trois victoires en trois matches (dont un succès sur tapis vert contre l'USBG), les Clubistes occupent une place qui sied à leur rang et caracolent, en attendant de continuer sur leur lancée, jeudi, à la réception de l'ESZ dans le cadre de la 4e ronde de la Ligue 1.

Face à Gafsa donc, pour ne citer que les buteurs déjà, les Ait Malek, Hamdi Laâbidi et autre Kelaleche, pour son baptême du feu, ont ainsi donné davantage de relief et de tonus aux amorces d'un onze clubiste qui n'en manquait cependant pas. Au final, le CA poursuit sur les mêmes bases que le match précédent face à la JSO avec une équipe pressée d'attaquer, de marquer, de gérer son avance puis de gagner.

Cependant, et indépendamment du score qui a sanctionné les débats, si l'entame de la rencontre a été pénible pour les Gafsiens, un onze qui avait quelque peu «décidé» de jouer tout pour la défense, en espérant (sans trop y croire) quelques occasions de contres, le fait de fermer et cadenasser tout en évoluant au ralenti, a été payé cash à partir de la 15' minute de jeu.

%

Contre des joueurs clubistes globalement plus habitués aux joutes techniques, Gafsa a perdu ses repères au fil des minutes même si elle a parfois opposé sa détermination dans les duels. Par moments d'ailleurs, avant que le CA ne repose le pied sur le ballon, la partie a été rugueuse avec un CA réfléchi dans son aptitude à varier le jeu, et, en face, une équipe qui propose une «attaque-défense à l'ancienne».

Cohésion et alchimie de groupe

Pour le CA, au-delà de la preuve par trois, ce match apporte beaucoup d'enseignements sur l'attitude de jeu par rapport aux adversaires et aussi sur l'adaptation des nouveaux, tels que les Ali Youssef, Hamza Ben Abda, Tene Willis Didof, Moataz Zemzemi, Bilel Ait Malek, Kelaleche, Semakula et autre Khadhraoui, en attendant Kinzumbe, Mohamed Shawkan et le Camerounais Jules Armand Kooh. Bref, en disposant de l'ensemble du groupe, aux côtés des «anciens», ce sera un tout autre processus sur lequel devra travailler Bettoni, soit celui de garder la cohésion, renforcer l'alchimie et faire jouer la concurrence.

Après l'entrée en lice face à l'USBG et la sortie contre la JSO, le troisième acte face à EGSG a été plus animé pour les Clubistes via un match passé sans encombre. Un CA enthousiasmant, clinique et sans pitié a donc eu raison d'une équipe de Gafsa qui n'avait que son courage à opposer. Le «grand méchant CA» semble de retour, les cadres de l'équipe semblent en pleine confiance, et, au final, l'équipe fait mouche à chaque sortie, jusque-là.

Depuis les trois coups, le CA a ainsi scoré à sept reprises, une bonne mise en jambe en vue des prochains chocs de la saison face aux cadors que sont l'EST, le ST, l'ESS, l'USM et le CSS. En amont, «le plan» était de bien aborder la saison. Et aujourd'hui, les victoires en appellent d'autres...