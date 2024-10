Angola: Plus de trois millions d'élèves seront vermifugés au pays

Luanda — Trois millions six cent quatorze mille cent seize (3 614 116) élèves, âgés de cinq à 14 ans, seront vermifugés en Angola, a annoncé lundi, à Luanda, la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo.

Selon le gouverneur, les élèves seront vermifugés lors de la campagne d'administration d'albendazole et de praziquantel, qui se déroulera du 23 octobre au 3 novembre.

La ministre parlait à l'ouverture d'un séminaire destiné aux points focaux provinciaux d'éducation et de santé, pour la mise en oeuvre de la campagne de déparasitage scolaire, qui couvrira Benguela, Cabinda, Cunene, Lunda-Norte et Sul, Moxico, Namibe, Uíge et Zaïre.

La campagne fait partie de la sous-composante 1.1 de la santé scolaire, qui fait partie du projet PAT II d'autonomisation des filles et d'apprentissage pour tous.

Selon la dirigeante, le déparasitage scolaire est un traitement collectif et préventif des élèves, qui contribue à réduire les infections causées par les parasites intestinaux, ce qui permet aux enfants de grandir en meilleure santé et d'avoir une éducation de qualité.

Luísa Grilo a souligné que depuis 2013, les ministères de l'Éducation et de la Santé, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, de la Banque mondiale et d'autres partenaires, travaillent à la mise en oeuvre de projets sur la santé scolaire au niveau national.

De tels projets, a-t-elle renchéri, se concentrent principalement sur la prévention, en mettant l'accent sur les campagnes de lavage des mains avec de l'eau et du savon, la vaccination de masse et la promotion de conférences sur les maladies tropicales négligées (MTN), entre autres.

La ministre a considéré que la question du déparasitage était un défi en raison de facteurs tels que le travail des enfants, le logement dans les zones rurales sans conditions sanitaires, le faible accès à l'eau potable pour la consommation, l'assainissement de base, les mauvaises habitudes d'élimination des déchets et la défécation à l'air libre, entre autres, qui apparaissent comme points de contagion des maladies à transmission vectorielle.

Elle a appelé les gouvernements provinciaux, les administrations municipales, les directeurs d'écoles, les enseignants, les parents et les tuteurs à s'engager en faveur du succès de la campagne.

A l'occasion, la directrice nationale de l'éducation préscolaire et primaire, Suraya Kalonguela, a déclaré que, dans le cadre de la campagne, des activités de formation étaient prévues pour 48 formateurs provinciaux d'éducation et de santé.

Ceux-ci formeront 109 formateurs municipaux en matière d'éducation et de santé, ainsi que des directeurs d'école et des points focaux, soit un total de 10 156 personnes.

Elle a souligné que la formation marque le début du processus de préparation de la campagne de déparasitage scolaire, dans le but de fournir aux formateurs provinciaux des connaissances sur les MTN, telles que la schistosomiase et les helminthiases chez les enfants, les adolescents et les communautés vulnérables.

Le séminaire vise à doter les techniciens d'outils pour la collecte et la gestion d'information, améliorer la stratégie logistique pour atteindre les objectifs nationaux établis, ainsi qu'élaborer des microplans garantissant la distribution efficace des médicaments aux points de déparasitage.