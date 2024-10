Burkina Faso: Fonds de soutien patriotique - Plus de 130 milliards F CFA mobilisés au 22 septembre 2024

La troisième session ordinaire du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique (FSP) s'est tenue, le lundi 30 septembre 2024, à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Engagé dans la reconquête de l'intégrité de son territoire, le Burkina Faso a institué le Fonds de soutien patriotique (FSP) pour collecter les contributions des Burkinabè et ses partenaires. L'une des missions essentielles du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique (CO-FSP) est de rendre régulièrement compte de la gestion de ce fonds. L'instance a sacrifié à la tradition, en tenant sa troisième session ordinaire, le lundi 30 septembre 2024, à Ouagadougou. Les travaux ont été présidés par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Il ressort du 3e rapport de gestion du FSP présenté par le président du comité de gestion du FSP, Vieux Abdoul Rachid Soulama, que le montant des encaissements toutes sources confondues est passé de plus 86 milliards F CFA, à la du 26 juin 2024, à plus de 130 milliards F CFA, à la date du 22 septembre 2024, soit une variation de plus de 43 milliards F CFA.

Ce qui représente 130,11% de l'objectif annuel de recouvrement de 100 milliards FCFA. Faisant cas des encaissements de grandes masses, le rapport indique qu'ils sont relatifs aux prélèvements de taxes, aux retenues obligatoires sur les salaires privés, aux téléphonies et télévisions, aux prélèvements sur les produits importés, aux cessions volontaires, aux retenues obligatoires sur les salaires publics, au fonds minier de développement et aux contributions volontaires.

Toujours selon la même source, des performances ont été constatées au niveau de certains secteurs économiques. Ainsi, le montant collecté auprès du Fonds minier de développement (FMD), au cours du troisième trimestre, s'élève à plus de 27 milliards FCFA, soit environ 62% des ressources encaissées.

Au titre des prélèvements, ceux effectués sur la consommation des produits de la BRAKINA/SODIBO représentent 64,54%. Ils sont suivis par la contribution spéciale sur les bénéfices nets des entreprises dont le montant cumulé, au 22 septembre 2024, s'élève à plus de 19 milliards F CFA, soit environ 30% des prélèvements.

Concernant les prélèvements effectués sur les prestations des opérateurs de téléphonie mobile et d'audiovisuel, le montant des encaissements, au 22 septembre 2024, se chiffre à plus 16 milliards FCFA. Sur ce montant, la contribution de ORANGE, représente environ 56% de l'ensemble des opérateurs concernés.

S'agissant de l'exécution des dépenses au 22 septembre 2024, plus de 124 milliards ont été engagés et un montant de plus de 98 milliards FCFA décaissé. En fonction des besoins sur la période, plus de 85 milliards de FCFA ont été dépensés. Ces dépenses se rapportent essentiellement aux charges de fonctionnement (plus de 59 milliards F CFA), aux dépenses d'équipements (plus de 26 milliards F CFA).

Cultiver sans relâche la solidarité

A écouter, M. Soulama, ces ressources ont notamment permis de payer les primes d'opération pour 67 900 F CFA des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) en moyenne de janvier à août 2024, de prendre en charge des frais d'alimentation des VDP nationaux, de soins de santé, de dépenses de formation initiale des VDP, ainsi que les frais d'assurance, d'acquérir 30 000 tenues Ubas couleur léopard et Terre du Burkina, de doter les forces spéciales d'un lot de matériels spécifiques. Il a, par ailleurs, fait savoir que la difficulté récurrente rencontrée dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds demeure l'insuffisance de ressources humaines au niveau de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), notamment dans les structures déconcentrées et les unités combattantes.

« Des réflexions sont en cours aux fins de les résorber, dans l'optique d'une plus grande efficacité des missions à conduire », a-t-il rassuré. Le président du conseil d'orientation du FSP, Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambela a adressé sa gratitude à tous les Burkinabè et aux partenaires pour les efforts inlassables aux côtés du gouvernement dans cette lutte pour la reconquête du territoire national. Il a également invité chacun à rester permanemment en alerte, en cultivant sans relâche l'entraide et la solidarité pour garantir la victoire indéniable du pays sur le terrorisme.

« Nous devons rester résilient et uni à toute épreuve. Je n'ai pas de doute que les Burkinabè ont pris la mesure des enjeux du moment. En témoigne, la mobilisation constante des filles et fils de la Nation autour des nobles ambitions du FSP », s'est-il convaincu.

Il résulte de la clôture de cette troisième session de l'année que les membres du CO-FSP ont adopté le rapport de gestion du FSP. Ils ont aussi affecté des ressources aux bénéficiaires pour le compte du mois d'octobre à décembre 2024. Le montant de cette affectation s'élevant à plus 31 milliards est consacré à la prise en charge des forces combattantes courant mois d'octobre à décembre 2024 dont 24 milliards pour le fonctionnement des VDP et plus de 7 milliards pour l'acquisition de matériels militaires.

Le conseil a, en outre, exhorté le commandant de la BVDP à se présenter aux services habilités du ministère en charge des finances avec les pièces justificatives des dépenses, conformément au manuel de procédure révisé du FSP.