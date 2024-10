Sénégal: « Je cherche un homme ! » (Diogène)

A la mémoire d'Amadou Mahtar Mbow « Je cherche un homme ! », c'est, nous dit-on, le cri que Diogène de Sinope lançait à la ronde en parcourant les rues d'Athènes avec une lanterne allumée à la main en plein jour. Si, comme le prétendent ses exégètes, le plus célèbre représentant de l'école cynique voulait dire par ces mots qu'il ne cherchait pas seulement un être de chair et de sang mais un homme digne de ce nom et qui peut faire la fierté de ses semblables, un homme bon et sage, alors Amadou Mahtar Mbow aurait pu être son homme.

Car ce ne sont pas seulement des jours et des années, en quantité et bien plus qu'il n'en a donnés à d'autres femmes et hommes de sa génération, que Dieu a donnés à celui qui vient de nous quitter à 103 ans, il lui a aussi tracé un destin hors du commun.

Quel autre fils du Sénégal a vécu une vie aussi longue ,aussi riche et exaltante et au parcours si imprévisible que la sienne, depuis celle du petit coursier de la Délégation de Dakar dont on croyait l'avenir compromis et qui étonnait son monde par son goût de la lecture et sa soif d'apprendre, jusqu'à l'élève pilote de l'air, sans doute le premier de notre histoire, jusqu'au combattant de l'armée française puis à l'éducateur visionnaire qui avait ouvert les portes de l'école sur le monde extérieur et enfin jusqu'à la consécration qui fit de lui le premier africain, et le premier noir, jamais nommé à la tête d'une institution du système de Nations-Unies ?

%

Quel homme parmi ses concitoyens peut se vanter d'avoir vécu aussi longtemps sans jamais avoir renié ses principes, ceux que lui avaient inculqués ses parents, ceux qui avaient été à la base de sa formation d'éducateur, ceux qui fondent le beau métier qu'il avait choisi, ceux qui étaient contenus dans les serments qu'il avait prêtés en s'engageant en politique ou en exerçant de hautes responsabilités au service de la République ou de chef de l'exécutif d'une institution à vocation universelle ?

Quel autre dirigeant d'une organisation du système des Nations Unies a pris le risque de mettre en péril, non pas seulement sa carrière, mais son destin politique, en soulevant un lièvre que beaucoup avant lui avaient préféré laisser dormir dans les fourrés. En proclamant que la culture ne se réduisait pas seulement au divertissement et que sa promotion et son partage exigeaient un rééquilibrage de l'information et des savoirs, il avait brisé un tabou.

Par la même occasion il avait rappelé au monde que l'institution qu'il dirigeait avait une fonction essentiellement éthique, que l'une de ses missions était de maintenir la paix, ce qui ne pouvait se faire qu'en réduisant le fossé aux multiples visages qui sépare les forts et les riches des plus faibles et des moins nantis. L'Unesco avait alors tremblé, mais on n'est pas fils du Ndiambour pour rien, son directeur a révélé des qualités de gestionnaire qu'on ne lui soupçonnait pas, et malgré les sanctions financières de son principal bailleur, elle ne s'est pas désossée, elle n'a sacrifié aucun de ses fonctionnaires et ne s'est pas fourvoyée sur des chemins tortueux.

Combien d'autres hommes qui, après avoir acquis « usage et raison » sur la scène internationale, côtoyé les Grands du monde, résisté aux pressions des Jupiters, des lobbies et des gourous, n'ont pas cédé à la tentation de monnayer leur soutien aux dirigeants de leur pays ou ont refusé de se servir du prestige de leur ancienne fonction comme un tremplin pour aller à la conquête du pouvoir ? Amadou Mahtar Mbow a résisté à la griserie politique mais il s'est aussi gardé de succomber à la tentation de l'exil doré. Plus lui plaisait « le séjour qu'avaient bâti ses aïeux » que la verte Normandie, les quais de la Seine, les châteaux de Versailles ou les charmes de Marrakech, où il était pourtant le bienvenu, et il a préféré revenir « vivre entre ses parents le reste de son âge. »

Il n'était pas homme à ruminer le passé, mais il eût sans doute été comblé si la grande oeuvre qui avait réuni autour de lui, pour la première fois dans notre histoire, des femmes et des hommes de bonne volonté, issus de toutes les forces vives de la nation, si cette charte consensuelle, au lieu d'être jetée aux oubliettes, avait servi à faire du Sénégal un pays prêt à affronter les défis du « monde en devenir », ce qui était précisément le titre d'un de ses derniers ouvrages.

On notera, enfin, qu'avec sa disparition c'est toute une page de notre histoire politique qui se tourne. Mbow était le dernier pilier vivant d'un triumvirat dont les autres colonnes s'appelaient Assane Seck et Abdoulaye LY et, par un heureux hasard, tous étaient des chercheurs éducateurs formés au dialogue, au partage et à la rigueur et tous préféraient élever les mots plutôt que la voix. Ils sont morts à un âge canonique, entourés de respect et d'affection, sans avoir jamais insulté personne et, plus difficile encore, sans avoir jamais été insultés. Ils ont laissé un héritage incommensurable mais le patrimoine matériel le plus précieux qu'ils ont préservé et surtout transmis aux générations futures, est constitué de papiers, il est fait d'archives et de livres.

Peut-être qu'un jour un chercheur, plus curieux ou moins conformiste que d'autres, nous démêlera les fils de ce mystère : dans quel puits de lumières les trois pères fondateurs du PRA ont-ils glané ce viatique qui leur a permis de vivre aussi longtemps et de finir si bien leurs vies ?