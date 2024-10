Sénégal: Ibra Mamadou Kane, directeur général de wafa assurance S.A. du pays - « Nous avons réalisé 35 % de croissance au cours des trois dernières années »

Bien que peu connu du grand public, le secteur des assurances occupe une place de plus en plus prépondérante, comme le souligne M. Ibra Mamadou Kane, directeur général de Wafa Assurance S.A. au Sénégal, lors de son intervention le vendredi 27 septembre dernier, à l'occasion de l'événement Wafa Connect, tenu dans un hôtel de Dakar. Fort du succès des deux premières éditions organisées à Abidjan (Côte d'Ivoire) et Douala (Cameroun), Wafa Connect a marqué un nouveau jalon dans l'histoire de l'assurance panafricaine lors de cette troisième édition au Sénégal, ainsi que l'indique un communiqué transmis à la presse.

Cet afterwork fut l'opportunité pour M. Kane de mettre en lumière la dynamique encourageante de Wafa Assurance Sénégal, positionnant ainsi l'entreprise parmi les compagnies ayant enregistré le taux de croissance le plus significatif au cours des trois dernières années. M. Kane a déclaré : « Durant ces trois dernières années, nous avons atteint un taux de croissance annuel moyen de 35 %. Un résultat particulièrement appréciable », s'est-il félicité.

Satisfait de cette performance, le directeur général a ajouté que les efforts en matière d'innovation produit, ainsi que le renforcement des infrastructures technologiques, se poursuivront afin d'offrir aux clients une expérience de qualité exceptionnelle.

De surcroît, il a précisé : « Notre priorité est de garantir l'excellence des services, pour offrir à nos clients une expérience à la hauteur de leurs attentes. » À cette fin, a-t-il expliqué, « nous nous appuyons sur un réseau multicanal diversifié, comprenant des courtiers d'assurance, un réseau d'apporteurs dynamique, des banques partenaires et diverses entreprises. Ce maillage, par son efficacité, accélère le développement de notre compagnie. »

Sous la direction de M. Boubker Jaï, Président-directeur général du Groupe Wafa Assurance, cette troisième édition a rassemblé les principaux acteurs des secteurs de l'industrie, de la finance et de l'assurance africains. Selon lui, « l'objectif de cette rencontre était de favoriser les échanges, de partager des idées novatrices et de renforcer les partenariats dans un cadre à la fois professionnel et convivial. »

Quant au choix de Dakar comme ville hôte de l'événement, M. Jaï a affirmé : « Le choix de Dakar pour cette troisième édition témoigne de l'engagement de Wafa Assurance Groupe envers le marché sénégalais, où nous sommes implantés depuis 2015 à travers nos filiales Wafa Assurance Vie Sénégal et Wafa Assurance Non-Vie Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes un partenaire privilégié de l'Afrique, grâce à notre engagement inconditionnel au service de l'économie du continent et des communautés qui le façonnent. »

Dirigées respectivement par M. Hassan Chakib et M. Ibra Kane, ces filiales offrent une gamme complète de produits d'assurance, couvrant les besoins tant des particuliers que des professionnels au Sénégal.