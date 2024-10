Cote d'Ivoire: 3è édition du tournoi Dominique Ouattara - Un hommage vibrant à la Première Dame à Boundiali

À Boundiali, la troisième édition du tournoi Children of Africa, doté du trophée Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire et fondatrice de Children of Africa, s'est achevée le samedi 28 septembre 2024.

Après deux mois de compétition, c'est l'équipe de Samorosso, village communal de Boundiali, qui a été couronnée vainqueur. Au-delà de l'aspect sportif, la compétition a offert un moment d'évasion et de cohésion, permettant aux jeunes de divers horizons et de différentes couches sociales de se retrouver. Pari réussi.

C'est pourquoi la députée-maire de Boundiali, le Professeur Mariatou Koné, avant de donner le coup d'envoi de la finale, a rendu un hommage appuyé à celle qui a œuvré sans relâche pour la réussite de cet événement. "Si nous sommes ici réunis, dans cette ferveur, c'est grâce à une seule personne : Madame Dominique Ouattara, l'épouse du Président de la République. C'est elle, par sa magnanimité et son amour pour la Côte d'Ivoire, qui a choisi notre modeste Boundiali comme commune organisatrice du tournoi. Je vous invite à vous joindre à moi pour dire infiniment merci à notre Maman," a-t-elle déclaré, émue.

Pour cette troisième édition, des trophées, des jeux de maillots et d'autres récompenses financières ont été remis aux équipes. La Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, a souhaité une bonne rentrée scolaire aux enfants de Boundiali, avant de les convier à une quatrième édition qu'elle espère encore plus cohésive.