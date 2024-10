Ethiopie: Le pays est un acteur clé de la paix continentale et régionale - Ambassadeur désigné du Danemark

Addis Abeba — L'Éthiopie joue un rôle essentiel dans la paix et la sécurité du continent africain et dans la Corne de l'Afrique, en particulier, a exprimé l'ambassadeur désigné du Danemark en Éthiopie, Sune Krogstrup.

L'Éthiopie maintient sa longue histoire de coordination des efforts pour la paix et la stabilité en Afrique en aidant les pays à rechercher des solutions aux troubles et aux conflits, a-t-on appris.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur désigné Sune Krogstrup a dévoilé qu'en tant qu'acteur clé en Afrique, l'Éthiopie a un rôle central à jouer pour assurer la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique.

« Tout d'abord, il est important de dire que nous savons que l'Éthiopie joue un rôle très important en matière de paix et de sécurité sur le continent et en particulier dans la Corne de l'Afrique. « Il est donc important que l'Éthiopie s'engage de manière proactive avec les pays voisins pour créer un environnement caractérisé par la paix et la sécurité », a-t-il expliqué.

Plus important encore, les hommes et les femmes éthiopiens ont joué un rôle important dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies en soutenant les efforts de l'organisation pour faire progresser la paix dans les points chauds du monde.

La participation de l'Éthiopie aux opérations autorisées par l'ONU remonte à 1951, dans le cadre de la force multinationale de l'ONU pendant la guerre de Corée.

En tant que l'un des principaux pays contributeurs de troupes aux missions de maintien de la paix, plus de 180 000 soldats de la paix éthiopiens ont été impliqués à ce jour depuis sa première participation à une mission de maintien de la paix de l'ONU en 1951, indique un rapport.

L'engagement de longue date de l'Éthiopie en faveur du maintien de la paix émane de sa croyance durable dans la sécurité collective et la mise en oeuvre de la mission de maintien de la paix de l'ONU.

Krogstrup estime que l'Éthiopie jouera un rôle central pour assurer une paix durable.

« Nous savons que cette région a été confrontée à de nombreuses divergences d'opinions sur des questions particulières. Mais nous espérons que l'Éthiopie jouera son rôle pour garantir que la Corne de l'Afrique évolue vers un environnement plus sûr et plus pacifique en général », a-t-il ajouté.

Le Danemark soutient depuis longtemps l'Union africaine et les organisations régionales dans le cadre du programme de paix et de sécurité, a-t-il souligné.

L'ambassadeur Krogstrup a réaffirmé : « Nous continuerons d'être ce partenaire proche, pas seulement de l'Éthiopie, mais plus largement sur le continent. »