Sénégal: « Dialogues des offres éducatives et de formation» - La Cosydep pour une harmonisation des protocoles

Comme chaque année, la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l'Éducation Publique (Cosydep) en partenariat avec le ministère de l'Education nationale (MEN) a organisé un panel interactif, hier lundi 30 septembre entre les offres d'éducation du public, du privé, du daara, de la formation professionnelle, de l'éducation populaire et autres dans le cadre de la campagne « nos vacances pour l'école » à travers l'initiative « NITHÉ : sama école sama yitté ». Ce panel dénommé « dialogues des offres éducatives » rentre dans le cadre de la contribution à la mise en place d'un système éducatif qui répond aux aspirations du Sénégal.

Le ministère de l'Education nationale a pris part à ce dialogue en la présence de sa secrétaire générale Khady Diop Mbodj. Cette dernière a magnifié le partenariat du ministère de l'Education nationale et de la Cosydep et rappelé l'importance du panel qui a porté sur : « dialogues des offres éducatives » et qui a réuni les acteurs des offres éducatives d'où l'intérêt accordé du ministère de l'Education nationale à la conclusion de ce panel dans ses actions pour bâtir une meilleure école sénégalaise qui prend en compte toutes les aspirations sénégalaises.

Dans cette optique, la secrétaire générale du Men a avancé : « je suis sûr que les conclusions qui sortiront de de vos réflexions seront une source inépuisable d'informations stratégiques pour renforcer le dialogue à la fois politique et de gestion que le Men et ses collaborateurs ont mis en place en vue de trouver des réponses adéquates, pertinentes et durables face aux défis du présent qui se posent ».

Et d'ajouter: « depuis une dizaine d'années, nous essayons d'ouvrir l'offre pour faire en sorte que les populations, les parents d'élèves, les enfants s'intéressent à l'offre publique mais aussi nous essayons de diversifier à travers l'offre privée et aussi d'autres offres alternatives qui vont permettre non seulement de scolariser les enfants mais de leurs permettre d'avoir le minimum de compétences de base nécessaires pour l'insertion dans la vie ».

Étant donné que les offres éducatives au Sénégal sont diverses et multiples, le directeur exécutif de la Cosydep Cheikh Mbow est revenu sur l'importance de la complémentarité de ces dernières pour avoir un système éducatif complet et qui permet à tout un chacun de se sentir à l'aise dans le système. Aussi, il avance qu'« il est temps que l'on soit dans une perspective où on aménage un espace de dialogue parce qu'au final, quelle que soit l'entrée, nous devons avoir la même sortie.

On doit bâtir le même Sénégalais, nous ne devons pas bâtir des Sénégalais qui, demain, s'opposent sur la base d'une entrée différente et donc, nous sommes persuadés que chaque offre a quelque chose à apporter pour l'autre afin que l'enfant puisse vivre avec les autres, le vivre ensemble, je pense que ça doit être bénéfique ». Et d'ajouter : « aujourd'hui, l'attente de ce panel, c'est de faire en sorte que les offres puissent dialoguer positivement, que chaque offre puisse écouter les autres pour pouvoir se compléter, se renforcer et c'est ça qui pourrait nous permettre de pouvoir avancer avec des entrées différentes mais avec un seul profil de sortie».