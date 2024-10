Sénégal: Équipe nationale - Prolongation du contrat du sélectionneur des Lions - Le doute continue de planer sur l'avenir d'Aliou Cissé

Aliou Cissé va-t-il prolonger son bail avec l'équipe nationale de football Sénégal ? Alors que le Sénégal se prépare à disputer la double confrontation contre le Malawi (11 et 15 octobre) dans le cadre des 3e et 3e journées des éliminatoires de la CAN 2025, la question autour de l'avenir du sélectionneur du Sénégal a été agité si l'on se fie aux nombreuses sources annonçant un départ imminant.

D'après IGFM, celui qui a conduit les Lions à leur premier titre continental, ne devrait pas prolonger son contrat qui est arrivé à son terme le 31 août dernier. Le ministère des Sports aurait déjà acté son départ en évoquant une demande sociale suite au désamour constaté entre le sélectionneur et les Sénégalais. La FSF, bien que favorable à une prolongation est en attente de la réponse du ministère des Sports qui tarde encore valider cette prolongation. Ce qui laisser planer le doute sur l'avenir de l'entraîneur.

Aliou Cissé fera-t-il sa dernière apparition avec les « Lions » le 11 octobre prochain lors du match face au Malawi au stade Abdoulaye Wade, comptant pour la 3e journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique « Maroc 2025 ». En l'absence de renouvellement officiel de son contrat, la question de son avenir est de plus en plus en agité. Selon le site Igfm, le ministère des Sports aurait décidé de ne pas prolonger le contrat d'Aliou Cissé. La décision du département des Sports serait, selon cette source, motivée par une demande sociale, le désamour constaté entre le sélectionneur et les Sénégalais depuis la CAN 2023 mais aussi les demandes de plus en plus persistantes de supporters sénégalais pour nouveau sélectionneur à la tête des « Lions ».

Les critiques se sont ainsi accentuées pour remettre en cause les choix tactiques surtout au lendemain du match nul face à la RD Congo (1-1) dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026 et surtout contre le Burkina Faso (1-1) toujours à domicile lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. C'est d'ailleurs, poursuit la même source, la raison pour laquelle le ministère des Sports continuerait toujours d'ignorer la demande de prolongation du contrat de Cissé qui lui a été transmise par la Fédération.

En entendant d'être édifié, le technicien a déjà, malgré sa situation contractuelle, affiché l'ambition de reconquérir le trophée continental lors à la CAN 2025 et de disputer avec les Lions, le Mondial 2026. Après avoir signé une prolongation en novembre 2022, à quelques jours de la Coupe du monde au Qatar, Aliou Cissé, on le rappelle, a vu son contrat arriver à expiration le 31 août dernier.

Ce contrat lui fixait comme objectif l'atteinte des quarts de finale du Mondial 2022, la qualification du Sénégal pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et la défense du titre continental. Sur les trois objectifs, le coach des Lions a réussi à décrocher une deuxième qualification d'affilée au Mondial tout comme à la CAN soldée par une élimination au stade des huitièmes de finale. Le Sénégal affrontera en double confrontation le Malawi le 11 octobre à Diamniadio et le 15 octobre à Lilongwe.