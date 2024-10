Maroc: Dar Taliba Sebt Ait Rehou, une structure innovante en faveur de la scolarisation de la fille rurale

Khénifra — La création par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) de Dar Taliba au milieu des cimes du Moyen Atlas dans la petite commune de Sebt Ait Rahou (Khénifra), témoigne l'engagement ferme de l'Initiative à assurer une éducation pour tous y compris pour les filles des zones montagneuses difficilement accessibles.

Cette institution à caractère social, créée en 2021 avec un budget totalisant 4 millions de dirhams contribue à fournir divers services au profit de 64 jeunes filles issues du monde rural, des services qui garantissent le bien-être ainsi que le confort de ces élèves et leur permettent d'exceller sur la voie de la réussite.

Structure de nouvelle génération érigée sur une superficie dépassant 623 mètres carrés, la Maison de l'étudiante de Sebt Ait Rahou dispose de dortoirs, d'une cuisine, d'un réfectoire, de dépendances administratives en plus d'une salle de lecture collective équipée d'ordinateurs où les jeunes filles issues des localités fortement dispersées sur cette localité peuvent passer leur temps libre entre révisions, devoirs et lecture.

S'inscrivant dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" de la troisième phase de l'INDH, ce projet a été conçu de manière à réunir toutes les conditions nécessaires pour garantir le confort et le bien-être des élèves, combien indispensables à la réussite scolaire et à l'épanouissement de celles-ci. La structure offre des services d'orientation, médicaux et de soutien pédagogique et psychologique.

Dans une déclaration à la MAP, Ilham Majidi, de la Division Action sociale à Khénifa a souligné que dans le cadre de ses efforts visant à s'attaquer aux freins du développement, l'INDH a donné son aval pour la création de cette structure socio-éducative qui tend à offrir les conditions de confort et de bien être aux filles des zones rurales et à assurer leur excellence scolaire.

Cette institution hautement sociale et éducative a permis aux bénéficiaires du niveau baccalauréat d'obtenir des résultats très honorables, au cours de l'année écoulée, et cela grâce aux grands efforts déployés par l'Initiative nationale pour le développement humain, a-t-elle fait savoir, rappelant que l'INDH s'est employée à garantir l'ensemble des moyens dont ces filles auront besoin pour leur raccourcir la route de l'école et s'attaquer au fléau de l'éloignement des établissements scolaires qui continue de peser sur cette commune.

De son côté, Youssef El Khabaoui, membre de l'association en charge de la gestion de cet établissement a souligné que dans le cadre de l'actuelle rentrée des classes, Dar Taliba Sebt Ait Rahou s'est employée à accueillir les élèves du monde rural dans les meilleures conditions permettant de lutter contre la déperdition scolaire dans les rangs de ses filles et partant promouvoir une éducation et un apprentissage de qualité.

Pour Asmaa, pensionnaire à Dar Taliba, a souligné que cet établissement lui a permis de poursuivre ses études dans les meilleures conditions, relevant que Dar Taliba lui a permis de s'épanouir et de s'ouvrir sur plusieurs autres activités parallèles de la vie scolaire.

La maison de l'étudiante de Sebt Ait Rahou qui incarne l'esprit et la philosophie de l'INDH s'ajoute aux multiples autres institutions sociales à l'échelle de la province de Khénifra, qui ont permis à un nombre important d'élèves du monde rural de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Dar Taliba offre aussi un suivi pédagogique de qualité qui favorise l'apprentissage et réduit drastiquement le décrochage scolaire notamment chez les filles.