Maroc: Inezgane-Aït Melloul - Forte impulsion de l'INDH à l'enseignement préscolaire

Partant de l'importance de l'éducation et de l'enseignement, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a donné une forte impulsion à l'enseignement préscolaire au niveau de la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul.

En effet l'INDH a entouré d'une attention particulière les générations montantes à travers son programme phare "Impulsion du capital humain des générations montantes", qui vise à garantir le droit à la scolarisation au plus grand nombre de bénéficiaires, notamment dans les zones rurales et reculées.

Ces efforts se sont matérialisés à travers la réalisation de plusieurs projets, notamment la création d'unités préscolaires dans toutes les communes relevant de la préfecture, en vue de faciliter l'accès des enfants à l'éducation préscolaire.

Parmi ces unités du préscolaire phares figure celle de "Douar Ain Sidi Kacem " (commune de Temsia) ayant bénéficié d'un appui financier accordé par l'INDH pour l'équipement et l'aménagement de cet établissement qui contribue au renforcement de la qualité de l'offre préscolaire et de l'accès à l'école, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de scolarisation des enfants.

Dotée d'importants matériels pédagogiques et de fournitures scolaires, cette unité de préscolaire accueille au titre de cette année scolaire une cinquantaine d'enfants qui s'initient à la lecture, l'écriture, le dessin et à l'enseignement par le jeu.

A la faveur de cette forte impulsion de l'INDH, le nombre d'unités d'enseignement préscolaire réalisées, équipées et ouvertes pour accueillir les enfants a atteint 32 unités réparties sur les différentes communes de la préfecture.

Il s'agit de 16 unités à Temsia, 14 à Oulad Dahou et 2 à Laklia, a précisé le Chef de service à la Division de l'action sociale (DAS) à la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul, Mohamed Addidi.

Lesdites unités accueillent actuellement quelque 670 enfants contre 347 bénéficiaires en 2019, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.

Et d'ajouter que l'ouverture de ces unités du préscolaire vise à améliorer les capacités cognitives des enfants, développer leur personnalité et à les préparer à mieux s'intégrer dans l'enseignement primaire et à réussir leur parcours scolaire.

L'enseignement primaire est l'un des axes prioritaires de la troisième phase de l'INDH qui s'intéresse au développement de la petite enfance et qui vise à soutenir l'éducation des enfants en milieu rural, à investir dans cette catégorie de la société dès le plus jeune âge et à fournir les conditions nécessaires pour assurer l'accès à l'école à tous les enfants en âge de scolarité.