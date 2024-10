Maroc: Salon du Cheval - L'avenir de la filière équine repose sur sa transformation digitale (M. Sadiki)

El Jadida — L'avenir de la filière équine en tant que moteur du développement rural, touristique et sportif repose sur sa transformation digitale, a souligné, mardi à El Jadida, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

La filière équine doit intégrer les avancées digitales pour améliorer la santé, les performances et la sécurité des chevaux ainsi que la gestion des écuries, tout en répondant aux défis environnementaux et économiques, a affirmé M. Sadiki qui s'exprimait lors de la première édition du Digital Horse Day, organisée en marge de la 15ème édition du Salon du Cheval, rappelant que la filière équine représente 0,6% du PIB national et génère plus de 8 milliards de dirhams (MMD) de richesses.

"Notre ambition est de promouvoir une intégration accrue des technologies digitales indispensables pour moderniser notre approche de la filière équine, optimiser la gestion des élevages, renforcer la traçabilité ou encore faciliter et sécuriser le transport des chevaux", a-t-il dit lors de cet événement tenu à l'initiative du Pôle digital de l'agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse sous le thème "la filière équine à l'ère du digital".

Mettant en avant la stratégie Maroc Digital 2030, lancée récemment conformément aux Hautes Orientales Royales, M. Sadiki a fait savoir que le Salon du Cheval d'El Jadida "se positionne aujourd'hui à l'avant-garde de cette transformation digitale en accueillant pour la première fois la participation du Pôle digital".

Pour le ministre, l'intégration du digital dans le secteur agricole "vise à moderniser les pratiques agricoles et à améliorer la vie des agriculteurs marocains, en réponse directe aux objectifs des deux fondements de la Stratégie Génération Green qui incarne notre engagement envers une agriculture moderne, durable et innovante".

Et M. Sadiki d'ajouter: la filière équine bénéficie d'un intérêt particulier dans le cadre de la stratégie Génération Green, qui a placé la digitalisation du secteur agricole parmi ses priorités, avec pour objectif d'atteindre 2 millions d'agriculteurs connectés à l'horizon 2030.

De son côté, la directrice du Pôle digital, Loubna El Mansouri a passé en revue les différentes missions confiées à cet écosystème qui s'assigne pour objectifs, entre autres, de promouvoir la digitalisation de l'agriculture et d'appuyer la feuille de route de la stratégie Génération Green par le digital, dans la perspective de digitaliser 50% de l'agriculture et atteindre 2 millions d'agriculteurs connectés à l'horizon 2030.

"Le Pôle digital de l'agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse se veut un groupement d'intérêt public composé de 12 acteurs représentant les secteurs public et privé, qui a pour mission de porter le virage vers une agriculture 4.0, attractive pour les jeunes et qui draine de l'investissement", a -t-elle expliqué, ajoutant qu'il se positionne comme un hub de convergence pour accélérer l'émergence d'un écosystème agri digital national structuré et collaboratif.

Dans la foulée, une conférence autour du développement du digital de la filière équine a été organisée en marge de cette rencontre, qui a réuni des acteurs nationaux et internationaux spécialistes du secteur équin.

Les échanges ont porté sur les défis rencontrés et les opportunités futures ainsi que la présentation d'exemples concrets d'intégration digitale dans le secteur équin, notamment les caméras IA et IoT pour le monitoring de la sécurité et de la santé des chevaux, en plus des objets connectés (ceinture pour le monitoring du poulinage et enclos pour la surveillance des chevaux, ERP de gestion des écuries).

Cette conférence a été suivie par une démonstration technologique au niveau du stand d'exposition du Pôle digital, offrant en collaboration avec des startups de renommée internationale une immersion dans les dernières avancées des technologies digitales dédiées à la filière équine.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 15ème Salon du cheval d'El Jadida se poursuit jusqu'au 6 octobre sous le thème "L'élevage équin au Maroc : innovation et défi". Cet évènement est devenu au fil des ans une plateforme obligée de rencontres et d'échanges entre les différents intervenants dans le secteur équin.

Initiée par l'Association du Salon du cheval, cette manifestation qui a pu acquérir une renommée nationale et internationale sans cesse grandissante propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifiée.