Maroc: Salon du Cheval - Signature de deux conventions sur la digitalisation de l'agriculture et la promotion de l'art équestre

El Jadida — Deux conventions portant sur le développement des techniques et technologies appliquées à l'agriculture et la promotion de l'art équestre, ont été signées, mardi, en marge de la 15ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida.

Le premier accord, qui a été paraphé par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le Directeur général de Huawei Maroc, David Li, traduit la volonté commune d'œuvrer de concert pour appuyer la transition digitale du secteur agricole dans le cadre de la stratégie Génération Green.

L'objectif de ce partenariat consiste à introduire des plateformes connectées et déployer des e-services agricoles dans des sites pilotes, en plus de renforcer les capacités des agriculteurs et des professionnels et d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes.

Le Pôle Digital de l'agriculture est la structure mandatée par le ministère de tutelle pour assurer la mise en oeuvre de cette convention, dans le cadre de la feuille de route de la stratégie Génération Green.

Quant à la deuxième convention cadre de partenariat pour la promotion de l'art équestre, elle a été signée entre la Société royale d'encouragement du cheval (SOREC) et la Fondation de l'École royale andalouse d'art équestre (Espagne).

L'accord, qui s'inscrit dans une dynamique de valorisation de l'art équestre comme élément clé de l'identité andalouse et marocaine, vise à établir une collaboration mutuellement bénéfique, axée sur la promotion et la protection du patrimoine équestre, de même qu'elle prévoit la création de passerelles entre les institutions, l'organisation d'activités de formation et le partage d'expertise dans le domaine équestre.

À travers cette collaboration, les deux parties s'engagent à renforcer les liens professionnels et académiques, tout en contribuant à l'enrichissement culturel et social de leurs territoires respectifs.