Cote d'Ivoire: Promotion de l'entrepreneuriat - Le Café Invest', un carrefour stratégique pour le financement des Pme

Le Café Invest' communément appelé "Rendez-vous du financement" a tenu sa première édition le 26 septembre 2024, à Cocody, avec pour ambition de dynamiser l'accès au financement des Petites et moyennes entreprises (Pme) en Côte d'Ivoire.

Cet événement a rassemblé autour de la table les acteurs clés de l'investissement, les chefs d'entreprise, et des partenaires techniques et financiers internationaux.

Son objectif principal est de favoriser les échanges et le réseautage entre les investisseurs et les Pme locales, tout en créant des opportunités de rencontres B2B pour soutenir l'industrialisation par la transformation des matières premières agricoles.

Lors de ce lancement, Yaya Ouattara, directeur général du Guichet unique de développement des Pme (Gude-Pme), a souligné l'importance de cet espace de dialogue. « Aujourd'hui, douze startups et Pme sont venues interagir avec les investisseurs et institutions financières pour attirer leur attention sur leurs projets. Quatre Pme ont déjà présenté leurs projets qui visent la transformation des produits locaux. Et des discussions sont en cours pour mobiliser des financements », a-t-il expliqué.

L'objectif, selon lui, est de mobiliser des ressources pour soutenir ces entreprises et promouvoir l'industrialisation de l'économie ivoirienne.

Ce rendez-vous, co-organisé par le Gude-Pme et le Programme Invest for Jobs de la Giz, a permis de réunir les institutions financières, des fonds d'investissement, ainsi que des entreprises étatiques et intermédiaires.

Pour Marc Levesque, directeur du Programme pour l'emploi et la promotion des Pme en Côte d'Ivoire, l'engagement de la Giz est crucial.

« Nous finançons une partie de ce programme pour créer une plateforme où les Pme et les institutions financières peuvent se rencontrer. Nous sommes très satisfaits du nombre d'entreprises et d'institutions présentes aujourd'hui », a-t-il affirmé. Avant d'indiquer que le Café Invest' marque ainsi une nouvelle ère pour l'accès au financement des Pme, avec des projets innovants et des partenariats prometteurs pour le développement économique du pays.