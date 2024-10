A l'occasion de la célébration à Kinshasa, le 28 septembre 2024, de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, Journaliste en Danger (JED), en partenariat avec « Kinshasa News Lab », ont organisé une journée de plaidoyer dédiée à l'analyse de l'impact de l'Ordonnance-Loi N°23/09 du 13 mars 2023 sur la liberté de la presse et l'écosystème de l'information en RDC. Cette journée a réuni des personnalités clés du secteur des médias, des représentants du Gouvernement, des parlementaires et des acteurs de la société civile pour aborder les défis et les perspectives liés à l'accès à l'information publique.

Présents à cette cérémonie, les Ministres de la justice et celui de la Communication et des médias ont pris, au nom du gouvernement, des engagements fermes pour améliorer l'environnement global de travail des journalistes, mettre fin aux arrestations arbitraires, et faire respecter strictement la nouvelle Loi sur la presse. Engagements du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga

1. Création d'une école de la magistrature : Le ministre a annoncé réfléchir à la mise en place d'une école de la magistrature afin de garantir une formation continue aux magistrats. Cette école vise à les outiller pour mieux appliquer les cadres légaux spécifiques, notamment ceux relatifs à la liberté de la presse. Selon lui, la formation est essentielle pour que les magistrats puissent appliquer correctement les lois particulières au lieu de recourir à des lois générales.

%

2. Vulgarisation des réformes légales : Le Ministre s'est engagé à vulgariser les réformes du secteur des médias, en particulier l'Ordonnance-Loi N°23/09, auprès de tous les acteurs judiciaires, y compris les magistrats, officiers de police judiciaire (OPJ) et agents de police judiciaire (APJ), pour s'assurer qu'ils appliquent ces lois spécifiques.

3. Protection des véritables journalistes : Le ministre a promis de protéger les journalistes qui respectent les règles déontologiques. Il a déclaré : « Tout celui qui va oser arrêter un journaliste de manière arbitraire pour son travail sera lui-même arrêté. » Il a insisté sur la nécessité de faire en sorte que les journalistes ne deviennent pas des cobayes des politiques, des magistrats ou des avocats.

4. Appel à l'assainissement du secteur journalistique : Le ministre a demandé à la corporation des journalistes d'assainir la profession en éliminant les faux journalistes, en renforçant le conseil de discipline et en mettant fin à la complaisance dans l'attribution des cartes de presse. Il a aussi insisté sur la dépolitisation du journalisme et l'importance de valoriser et protéger la profession en respectant les normes déontologiques. Annonces du Ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe

1. Atelier de validation de l'avant-projet de loi sur l'accès à l'information : Le ministre Muyaya a annoncé qu'un atelier de validation de l'avant-projet de loi portant sur l'accès à l'information publique sera bientôt organisé. Cet atelier vise à présenter les textes en commission gouvernementale avant leur adoption par le Conseil des ministres.

2. Collaboration avec les parties prenantes : Le ministre a souligné l'importance de la collaboration entre le gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC), et les organisations professionnelles telles que l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC). Il a exprimé le souhait de mettre en place un cadre de concertation pour recueillir les cas de violation de la liberté de la presse sur l'ensemble du pays.

3. Complément du cadre normatif : Le ministre a également évoqué la nécessité d'un complément des textes normatifs, notamment la loi sur l'organisation des médias et les statuts des journalistes, qui sont actuellement en étude au sein du gouvernement.

4. Accélération de la légifération sur l'accès à l'information : Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accélérer le processus de légifération sur l'accès à l'information, conformément au programme d'action 2024-2028, pour garantir un accès équitable et libre à l'information publique. Suivi des engagements Les deux Organisations, Journaliste en Danger (JED) et « Kinshasa News Lab » se félicitent de ses engagements du gouvernement, et s'engagent à leur tour à suivre de près leur mise en oeuvre, et en particulier :  Le processus de création de l'école de magistrature,  La vulgarisation des réformes du secteur des médias,  La protection des journalistes contre les arrestations arbitraires,

1

La participation à l'atelier de validation de l'avant-projet de loi sur l'accès à l'information,  La concertation entre le gouvernement, le CSAC et l'UNPC pour un suivi régulier des violations de la liberté de la presse. Nous encourageons tous les acteurs à s'impliquer activement dans la mise en oeuvre de ces réformes afin de garantir un environnement médiatique libre, transparent et respectueux des droits de l'homme en RDC.

Pour Journaliste en Danger (JED) Tshivis Tshivuad Pour Kinshasa News