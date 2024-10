Congo-Kinshasa: Homme politique congolais - Jean-Pierre Kambila est mort à 74 ans !

Jean-Pierre Kambila Kankwende est décédé le 29 septembre 2024 à Kinshasa. Selon plusieurs sources, son corps sans vie aurait été retrouvé dans une chambre d'hôtel dans la commune de Kasa-Vubu, laissant derrière lui un héritage riche et diversifié. Sa mort a marqué la fin d'un parcours exceptionnel, à la croisée de la politique, de l'intellect et de la création artistique.

Jean-Pierre Kambila était une figure marquante de la politique congolaise, connu pour son rôle de Directeur de Cabinet adjoint de l'ex. Président Joseph Kabila. Né le 22 août 1950 à Kinshasa. Il a démontré dès son jeune âge une passion pour les études et l'excellence académique. Après des études primaires au Collège Albert 1er et secondaires à l'Athénée de la Khalina et à l'Athénée de la Victoire, il a poursuivi des études supérieures en sciences politiques et en sociologie.

Ensuite, il a élargi ses horizons académiques en Europe, obtenant des diplômes en économie appliquée à l'Université de Lausanne et en études internationales à l'Institut de Hautes études internationales à Genève. Il a également obtenu un diplôme en gestion immobilière à Genève, un titre en économie à la London School of Foreign Trade, et un certificat en droits de l'homme à l'Université de Strasbourg.

Polyglotte, il maîtrisait plusieurs langues, dont l'espagnol, grâce à un certificat de langue obtenue à l'Université de Valladolid en Espagne. Avant de revenir en République Démocratique du Congo en 1997, il a eu une carrière internationale notable notamment, dans le domaine de l'immobilier à Genève. Il a occupé des postes prestigieux, tels qu'assistant du Directeur Général de la Société Juillard Immobilier S.A, puis Directeur de gestion.

Parallèlement, il a enseigné la gestion immobilière à Lausanne. Son retour en RDC a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Motivé par une volonté profonde de contribuer au développement de son pays, il s'est impliqué dans des projets agricoles sur le plateau de Bateke et a occupé des fonctions dirigeantes au sein de plusieurs entreprises. En 2009, il est devenu Conseiller Juridique de Joseph Kabila, et en 2015, il a été nommé Directeur de Cabinet adjoint en charge des questions politiques, administratives et juridiques.

En plus de sa carrière politique, Kambila était également un intellectuel et un créateur artistique. Il a écrit plusieurs livres et composé des chansons, démontrant ainsi sa polyvalence et sa passion pour la culture et les arts. Jean-Pierre Kambila a suscité des opinions variées au sein du public congolais.

En tant que Directeur de Cabinet adjoint de Joseph Kabila, il a été perçu par certains comme un technocrate compétent et dévoué, jouant un rôle clé dans l'administration présidentielle. Son parcours académique impressionnant et son expérience internationale ont renforcé cette image de compétence et de sérieux. Cependant, son association étroite avec le régime de Joseph Kabila a également attiré des critiques. Certains congolais le voyaient comme un membre de l'élite politique qui n'a pas réussi à répondre aux attentes de la population en matière de développement et de gouvernance.

Les défis économiques et sociaux persistants du pays ont souvent été imputés à l'ensemble de l'administration, y compris à des figures comme Kambila. Malgré ces critiques, il a également été respecté pour son engagement envers des projets de développement local notamment, son implication dans des initiatives visant à améliorer les conditions de vie sur le plateau des Bateke a été saluée par plusieurs communautés locales.