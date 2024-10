Ile Maurice: Badminton - Julien Paul sélectionné par la Confédération africaine

Après sa deuxième participation aux Jeux olympiques, les portes continuent à s'ouvrir pour notre badiste Julien Paul. En effet, la Confédération africaine de badminton (CAB) vient de sélectionner l'ancien champion d'Afrique pour participer au BWF Fast Track Level 1 & 2 qui auront lieu au Caire, en Égypte, du 14 au 21 octobre.

L'objectif de la Badminton World Federation (BWF) est d'avoir des coaches bien informés, instruits et talentueux dans tout le système du badminton. Pour atteindre cet objectif, la BWF a développé une série de ressources pour les entraînements et des cours de formation que les fédérations nationales de badminton peuvent utiliser.

C'est ainsi que la BWF a développé un cours Fast Track qui combine le contenu des cours de formation des entraîneurs de niveaux 1 et 2. Le cours est spécialement conçu pour soutenir la transition de joueur à entraîneur chez les joueurs de badminton de niveau international. Les cours Fast Track sont organisés en partenariat avec les confédérations continentales de l'instance mondiale.

La CAB couvrira ainsi 100% de la bourse accordée à Julien Paul incluant le billet d'avion, l'hébergement et la restauration en pension complète pendant le cours. Toute autre dépense en dehors de celle sponsorisée par la CAB sera à la charge du participant. Une large gamme de sujets tels que la philosophie du coaching, les techniques de frappe, la tactique, la psychologie et la planification annuelle, entre autres, seront abordés au cours de ces huit jours.

Cette formation vise notamment à former d'anciens et/ou actuels joueurs pour qu'ils soient capables d'entraîner des joueurs, à améliorer les compétences d'entraîneur des anciens et/ou des actuels joueurs, à élever les standards d'entraînement de badminton à travers l'Afrique et à permettre aux athlètes africains d'atteindre des niveaux de compétition plus élevés.

L'an passé, lorsque la formation avait touché le badminton européen, 13 participants représentant 12 pays européens avaient franchi une étape supplémentaire dans leur parcours professionnel en façonnant leur parcours d'entraîneur. Mari Carmen Casermeiro, responsable du développement et de la haute performance de Badminton Europe expliquait : «La principale différence avec les cours de formation d'entraîneur classiques est que le cours Fast Track englobe deux niveaux d'entraînement, L1 et L2, en une seule fois. Par conséquent, le fait de cibler les joueurs de badminton professionnels ou les anciens joueurs est délibéré pour qu'ils puissent utiliser et tirer parti de leurs connaissances déjà acquises sur le badminton tout au long de leur carrière.»

Il est à noter aussi que la CAB a recommandé à l'Association mauricienne de badminton d'obtenir l'engagement de son participant, soit Julien Paul, pour qu'il entraîne pour la fédération pendant une période de quatre ans. Celui-ci est aussi encouragé à travailler sur un plan pour que le coach partage les connaissances acquises lors de ce cours et aide à développer le badminton à l'échelle nationale.