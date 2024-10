Congo-Kinshasa: Ajustement, révision ou changement total ? Constitution du pays - André-Alain Atundu Liongo crève l'abcès !

André-Alain Atundu Liongo, Acteur politique congolais, Président de la Convention pour la Démocratie et la République (CDR), son propre parti politique, soutient le changement total de la Constitution de la République. Il préconise, en effet, la mise sur pied, dès maintenant, d'une nouvelle version qui prendrait en compte les vrais défis à relever pour le bien-être des populations, et qui permettrait, en même temps, de planter le décor, de manière effective, de l'avènement de la quatrième République.

L'Ambassadeur André-Alain Atundu a donné ce point de vue lors de sa récente sortie médiatique intervenue sur les ondes de la Radio Top Congo, à Kinshasa. AndréAlain Atundu n'a évité aucune question. Parlant, par exemple, de la problématique de la durée d'un mandat présidentiel, il a relevé des ajustements à opérer.

Selon lui, un mandat présidentiel doit, normalement, tenir compte des réformes envisagées pour permettre leur mise en oeuvre effective. Il est un prolongement de quelques années pour offrir la possibilité à chaque Président de la République de prendre la mesure de ses responsabilités afin de pouvoir passer aux actes, suivant sa vision édictée à l'Exécutif central.

"Une disposition intangible est une disposition à laquelle on ne peut jamais toucher. Toutes les dispositions qui ont trait au fonctionnement du pays sont censées subir des modifications. Vous donnez quatre ans à quelqu'un, mais la mise en oeuvre de son programme nécessitera un peu plus d'années. Un mandat présidentiel doit tenir compte des réformes que le pays doit subir. Aussi, le même mandat doit tenir compte de la psychologie de la classe politique et des dirigeants', a-t-il affirmé, à haute et intelligible voix.

Durant la même émission, il lui a été demandé de commenter l'allocution du Président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies. Il a jeté des fleurs au Chef de l'Etat pour la pertinence des propos tenus et la dénonciation faite au sujet de l'agression rwandaise. Il a encouragé le Président Félix Tshisekedi à maintenir l'élan, sur le plan de la diplomatie, jusqu'à obtenir des sanctions sévères contre le pouvoir de Kigali et le retrait de l'armée rwandaise du sol congolais en vue de la restauration de la paix dans l'Est du pays.