Afrique: U20 - RDC/Cameroun, demi-finales explosives ce mardi au tournoi de l'Uniffac à Brazzaville

Le sélectionneur Guy Bukasa et les Léopards de moins de 20 ans sont à un pas d'écrire une nouvelle page d'histoire, celle de qualifier la République Démocratique du Congo à une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de cette catégorie, prévue en 2025. Les Léopards croisent Les Lions Indomptables du Cameroun en demi-finales du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale (Uniffac), qualificatif à cette Can, ce mardi 1er octobre, au stade Alphonse Massamba Débat, à Brazzaville.

L'autre demi-finale verra les Diables Rouges du Congo recevoir les Fauves de Bas-Ubangi de la République Centrafrique. La Guinée-Equatoriale et le Gabon, derniers ont été éliminés. Au cas de victoire face au Cameroun, les Léopards ne se qualifieront pas seulement en finale de ce tournoi, mais aussi et surtout, ils assureront directement leur qualification pour la prochaine Can U20.

Le coach Guy Bukasa qui se bat avec un effectif réduit, voire très réduit parce qu'amputé de 10 joueurs sur les 24 qui les a sélectionnés pour cette campagne, note que tout est encore possible. Les Léopards ont montré de quoi ils sont capables en battant les Nzalang de la Guinée-Equatoriale (3-1), le samedi 28 septembre, en match de la deuxième journée, après avoir perdu la première journée devant le Congo (0-1), pays hôte. Détermination, sérénité et efficacité

Contre la Guinée-Equatoriale, les Léopards qui jouaient le tout pour le tout, ont été surpris par l'ouverture du score des Nzalang National à la 17ème minute sur penalty. Le buteur s'appelle Rousto. Très déterminés, sereins et efficaces, les Léopards vont pousser, faisant bien circuler le ballon comme ils le savent bien le faire, jusqu'à égaliser d'une belle frappe enroulée de Merdy Mavutuku, quelques minutes avant la pause.

Un coup dur pour les Equato-Guinéen qui pensaient aller en pause avec un avantage au marquoir. Les Léopards à la vitesse de croisière Au retour des vestiaires, Guy Bukasa et ses poulains passeront à la vitesse de croisière, par l'entremise de Tony Talasi, qui ne tardera pas de doubler la mise, portant le score à 2-1 pour la RDC.

Devenus très à l'aise avec beaucoup de vitalité par ce deuxième but, les Léopards vont décider d'aller plus loin, en marquant le troisième but grâce au virevoltant ibrahim Matobo sur penalty. En effet, bien servi en profondeur en plein axe, Ibrahim Matobo, efface intelligemment le portier des équatoguinéennes, qui ne va trouver mieux que de commettre une faute, donnant lieu un à penalty indiscutable. Score final du match, 3 buts à 1 pour les Léopards U20, en présence du sélectionneur-manager des Léopards seniors A, Sébastien Desabre.