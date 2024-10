Ile Maurice: Cyclisme l Alexandre Mayer - «Une superbe expérience malgré tout»

C'est déjà une belle opportunité de disputer les Championnats du monde. Alexandre Mayer et Lucie Lagesse ont fait leur maximum mais avec le niveau de leurs adversaires, il leur était très difficile de, ne serait-ce, terminer la course en ligne élite.

Dimanche, avec 274 kilomètres à parcourir et 4 470 mètres de dénivelé positif à affronter, même les plus forts auront souffert dans la course en ligne élite hommes des Championnats du monde entre Winthertur et Zurich. La première heure de course a été très rapide avec une moyenne de 43,7 km/h. Alexandre Mayer a serré les dents pour rester au contact le plus longtemps possible.

«Ça a roulé vite depuis le départ mais je me suis accroché pour ne pas être lâché avant le circuit final. Puis, en bas d'une descente, le peloton a été coupé en deux à la suite d'une chute. J'étais dans un groupe qui est resté à 30 ou 40 secondes du peloton pendant 40 km. On n'a jamais pu rentrer et ensuite l'écart s'est creusé. J'ai été arrêté après avoir effectué 170 km. Mais c'était une superbe expérience malgré tout», confie Alexandre Mayer qui a les yeux rivés sur les Championnats d'Afrique au Kenya (9-13 octobre) désormais.

C'est le phénomène Tadej Pogacar qui a été sacré champion du Monde à l'issue d'un numéro en solo dont lui seul a le secret. Son temps : 6h27:30. L'Australien Ben O'Connor prend la médaille d'argent (à 34 secondes) alors que le Néerlandais Mathieu Van der Poel, tenant du titre, s'offre le bronze (à 58 secondes). Le premier Africain au classement a été Natnael Tesfazion de l'Érythrée, 53e à 12:09.

Samedi, Lucie Lagesse s'est aussi donnée à fond dans la course en ligne élite dames mais a dû faire face à un gros niveau et un temps très inclément. Retardée par une chute, elle a perdu beaucoup de places dans le peloton et s'est fait distancer irrémédiablement. Elle a couvert 100 km avant que les commissaires ne lui demandent de s'arrêter, apprenons-nous. La Belge Lotte Kopecky a conservé son titre en s'imposant au sprint devant l'Américaine Chloe Dygert et l'Italienne Elisa Longo-Borghini. Toutes trois ont été créditées d'un temps de 4h05:26 pour les 154 km.