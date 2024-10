Ile Maurice: Kimberley Le Court-Pienaar remonte sur le vélo

On savait qu'elle n'allait pas rester loin du vélo très longtemps. Quelques semaines seulement après avoir été opérée avec succès de son poignet gauche, Kimberley Le CourtPienaar s'est remise en selle. En effet, la double championne de Maurice 2024 retrouve ses sensations sur le home trainer avant de goûter de nouveau aux joies de la route.

«Je suis reconnaissante et prête à guérir. J'ai subi l'opération et tout s'est bien passé !», avait indiqué Kimberley après son intervention pratiquée en Afrique du Sud. «Les mois qui ont précédé cette opération ont été difficiles, mais aujourd'hui, c'est un grand pas en avant. Je ne peux exprimer à quel point je suis reconnaissante envers les personnes extraordinaires qui m'entourent et qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve.

À mon incroyable équipe AG Insurance-Soudal Cycling Team, à mon entraîneur Jeroen Swart et surtout à mon mari Ian Pienaar, qui ont été mon roc à chaque fois que j'ai eu des hauts et des bas. Votre force et votre amour comptent énormément pour moi», a déclaré la cycliste qui n'a pas manqué de remercier le Dr Ian Koller pour son expertise et ses soins.

«Je ne pourrais pas être entre de meilleures mains», a-t-elle ajouté. Kimberley a aussi remercié ses amis, sa famille et tous ceux qui la soutiennent. La cycliste prend les choses étape par étape. Il lui faut se rétablir totalement afin de revenir plus forte. «Ce voyage est loin d'être terminé, mais il s'agit maintenant de faire preuve de patience, de récupérer et de viser 2025. J'ai hâte de recommencer à faire ce que j'aime», dira-t-elle encore. Elle est déjà sur la bonne voie...