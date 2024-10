Ce lundi 30 septembre, les lauréats de l'École Nationale des Finances (ENF) de la promotion 2010 ont enfin été pris en charge par le Trésor public, concrétisant ainsi la vision du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui place le bien-être des citoyens au centre de son action.

Fidèle à sa tradition de proximité et d'écoute, le Ministre des Finances, S.E.M. Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, s'est approché des lauréats avant de rejoindre son bureau de travail, prenant le temps d'échanger directement avec eux. Ils sont venus exprimer leur gratitude envers le Président de la République pour avoir permis la signature de l'acte de prise en charge, les intégrant ainsi effectivement en tant que fonctionnaires du Trésor public, mettant fin à 14 années d'attente.

Cet acte s'inscrit pleinement dans le cadre du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG 2024-2028), notamment celui visant à renforcer l'efficacité des services publics. Clé de voûte de l'action de l'État, les services publics doivent devenir plus performants à tous les niveaux, du plus bas au plus haut des échelons. Le Ministre des Finances, fidèle à la vision du Chef de l'État « le peuple d'abord », a salué le soutien du Président de la République, de la Première Ministre, S.E.M. Judith Suminwa, ainsi que du VicePremier Ministre en charge de la Fonction Publique, qui a signé l'arrêté octroyant le statut de fonctionnaires à ces lauréats.

Lors de cette rencontre, le Ministre a encouragé les lauréats à servir la nation avec dévouement et intégrité, en luttant contre les antivaleurs telles que la corruption et le tribalisme. Il les a exhortés à adopter un comportement exemplaire, conformément au Code de bonne conduite, afin de rendre des services loyaux au profit de tous. Cette action démontre la volonté du gouvernement de valoriser le travail des jeunes diplômés et de renforcer la fonction publique pour le bien de la nation.