Madagascar: Ambohidratrimo - Les gendarmes arrêtent deux faussaires

Deux hommes, soupçonnés d'être les auteurs d'une contrefaçon de billets, ont été interpellés à Ambohidratrimo. Leur matériel a été confisqué.

Coup de filet. Dimanche, la Compagnie de la gendarmerie d'Ambohidratrimo a annoncé l'arrestation de deux hommes dans sa circonscription.

Ces individus, 43 ans et 57 ans, sont suspectés d'avoir contrefait des billets de 1000, 2000, 5000, 10 000 et 20 000 ariary. Une série de fouilles a permis de rassembler au total 998 000 ariary en faux billets et 129 200 ariary en billets authentiques.

Tout a commencé vendredi soir, lorsque le quadragénaire a écoulé de l'argent contrefait pour acheter un demi-litre d'huile auprès d'un commerçant à Alakamisy-Anosiala. Il a été capturé le même soir. Durant sa fouille, les enquêteurs ont trouvé en sa possession 30 000 ariary, soit quatre billets de 5000 ariary et un de 10 000 ariary, tous des faux. Il a été placé en garde à vue pour la nuit.

Identifié

Le lendemain, les gendarmes ont perquisitionné son domicile, à Ambohidehilahy. Ils y ont découvert 40 000 ariary supplémentaires (quatre billets de 5000 ariary et deux de 10 000 ariary), un cachet « livré et payé » au nom d'une autre personne et une facture vierge d'un magasin de motos.

Les enquêteurs ont identifié le cerveau présumé du faux-monnayage, qui réside à Ivato. Un piège lui a été tendu, et il a été arrêté dans un arrêt de bus près du lycée d'Ambohidratrimo, le soir.

Durant la fouille de son sac, les gendarmes ont trouvé différentes monnaies obsolètes, un paquet de stylos à pointe fine en couleur, deux flacons de vernis pour faire briller les faux billets, du sucre mélangé à de la poudre de craie enveloppée dans de la cellophane, un tissu rouge mesurant 1 m² et une carte de rami As de pique. L'homme avait également dans son sac la somme de 129 200 ariary.

Tôt dimanche, les gendarmes se sont rendus à son domicile pour effectuer une nouvelle saisie. Ils y ont découvert plusieurs faux billets, dont certains étaient encore sur un grand papier, attendant d'être découpés. Ils ont saisi une imprimante, six bouteilles d'encre de couleur, une demi-rame de papier vélin, deux paquets de stylos à pointe fine, du parfum, un sachet contenant des morceaux de papier sur lesquels des billets avaient été imprimés, ainsi qu'un document contenant un devis de construction d'une maison.