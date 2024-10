Congo-Kinshasa: Etoile mondiale du basketball et fervent Ambassadeur du pays Mutombo Dikembe - Eric Kamba rend un vibrant hommage !

Déclaration de CADA à la suite du décès du basketteur Jean Jacques Mutombo Dikembe Congo Action pour la Diplomatie Agissante (CADA) est profondément attristé par le décès de Jean-Jacques Mutombo Dikembe ce lundi 30 septembre 2024 à la suite d'un cancer de cerveau. Un des meilleurs espoirs de l'équipe de basketball de Georgetown University, et par la suite un grand défenseur dans les plus grandes et prestigieuses équipes de la NBA, Jean-Jacques Mutombo Dikembe a été plébiscité huit fois meilleure force défensive sur le terrain et a changé la manière de jouer au basket-ball.

Jean Jacques Mutombo Dikembe a été le premier ambassadeur mondial de la NBA. Plus important encore, il a véritablement changé le monde et amélioré d'innombrables vies grâce à son travail humanitaire et philanthropique en Afrique.

Son départ laisse un vide immense dans le coeur de toutes les personnes qui l'ont côtoyé et aimé. CADA adresse ainsi ses plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille, à ses proches et la NBA. Que son âme repose en paix. Il a été un véritable champion, un ambassadeur qui a fait la fierté de notre pays, la RDC. Il va beaucoup nous manquer