Madagascar: Pétanque - Championnat du pays - La triplette vainqueure de la Coupe confirme

Sans précédent. L'équipe vainqueur de la Coupe de Madagascar au mois d'avril, composée de Hery Ratsimba dit Hery Morondava, Faly Donald Andrianantenaina et Jeannie Razafinirina, a confirmé sa suprématie et a remporté le titre de championne de Madagascar. La triplette de l'Union Bouliste d'Ambohitrimanjaka (UBM) s'est imposée en finale (13 à 7) contre la triplette du club FAM d'Ambohipo, formée par Jean Andrianotahiana, Maminirina Andrianirainy et Faratiana Rakotoniriana alias Tina kely, dimanche soir, sur l'avenue devant la gare d'Antsirabe.

En guise de récompense, la bande à Hery Morondava représentera la Grande Ile au tournoi de l'océan Indien, à Maurice en avril 2025. Après ce championnat national triplette, la Fédération va procéder au décompte de points de chaque joueur.

« Nous publierons prochainement les résultats et classement par points... Nous allons décortiquer les résultats et les points des joueurs et cela va prendre du temps. Nous continuons également de recevoir les CV des joueurs expatriés, avant de publier la liste des présélectionnés pour le championnat du monde », signale le président de la Fédération de Sport Boules Malgache, Adrien Edouard Andrianirina.

Le sommet mondial aura lieu à Dijon, du 8 au 10 décembre. La finale des dames a également été une affaire entre clubs d'Analamanga. Miary Hasina Malalaharison, Mirana Razafinakanga et Fanantenana Ravomanana du Besady Plus a écarté sur le score de 13 à 7 Sarah Nomenjanahary, Lalatiana Nirinaniaina et Volatiana Andriamihaja de C2BA.