Afrique: Du 2 au 4 octobre 2024 à Paris Les Personnalités et Stars du monde attendues au Festival de la Francophonie

Le Festival de la Francophonie se tiendra du 2 au 6 octobre 2024 à la Gaité Lyrique à Paris, en marge du XIXème Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Francophonie en France. «Ce festival pluridisciplinaire se déploie à la Gaîté Lyrique et dans d'autres lieux associés à Paris avec une programmation ouverte à tous et gratuite : exposition, concerts, conférences et débats, spectacles, humour, mode, rencontres littéraires, projections de films, ateliers...», a-t-on lu dans un communiqué de l'OIF. Et de poursuivre : «Ce programme inclura une exposition avec une trentaine d'artistes internationaux sur le thème : "Ce qui nous rassemble : langues, langages et imaginaires"».

Des personnalités francophones inspirantes, créateurs artistes, penseurs, chercheurs sont particulièrement attendues pour témoigner de leur parcours et partager leur vision du monde. « Le festival sera un moment unique de rencontres, d'échanges, de découvertes du monde et des cultures francophones qui rassemble aujourd'hui plus de 320 millions de personnes et 88 pays à travers le monde».

Pour célébrer la francophonie en musique, le festival a prévu deux soirées-concerts exceptionnelles, les 4 et 5 octobre 2024 à Paris. «Deux soirées de concerts avec Fally Ipupa, Angélique Kidjo, Pierre de Maere et Ronisia et tant d'autres. Qu'ils soient des stars internationales ou des talents émergents, ces artistes venus des quatre coins du monde incarnent la richesse et la créativité de l'espace francophone», a révélé le document.

Sur le plan de la littérature, renseigne-t-on, une librairie francophone éphémère en collaboration avec l'Association internationale des libraires francophones, sera installée pour découvrir des ouvrages d'éditeurs francophones jamais encore diffusés en France. Aussi, il est programmé des projections de films et des avant-premières en partenariat avec de grands festivals de cinéma et des rencontres avec des réalisateurs expérimentés.

Des spectacles vivants spécialement dédiés à la francophonie sont aussi annoncés, au cours dudit festival, avec à l'affiche une soirée des contes orchestrés, des écritures à la scène et la poésie sonore. Aussi, des ateliers de pratique artistique et culturelle pendant toute la durée du festival destinés aux visiteurs, tant en individuel qu'en groupes scolaires, en famille et des cours pour découvrir des langues rares et peu enseignées, sont-ils programmés.

«Des tables rondes consacrées aux enjeux culturels et de société de l'espace francophone», a précisé le comité organisateur dans ledit communiqué. "Refaire le monde" est le thème retenu pour le Festival de la francophonie, qui sera accessible au plus grand nombre, avec une attention particulière portée aux jeunes. "Refaire le monde" est une invitation à découvrir la vitalité de la création francophone qu'elle soit artistique, culturelle, sociétale, entrepreneuriale et scientifique», souligne la source.

Lieu d'échanges et de découvertes culturelles adossé au XIXème Sommet de la Francophonie, ce festival est une aubaine pour découvrir la diversité culturelle à travers des spectacles et performances qui mettent à l'honneur la créativité et les arts vivants des 5 continents. Ce festival, émanation de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), va célébrer une francophonie vivante et ouverte au monde. Il sera question, en marge du Sommet, de démontrer et de partager les opportunités de tous ordres qu'offre l'espace francophone, notamment au bénéfice de la jeunesse.