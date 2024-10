Madagascar: Forum des entreprises - Les nouveautés du code du travail

Depuis que la réforme du code du travail a été validée, beaucoup d'acteurs étatiques et privés s'activent pour le vulgariser . Ainsi le ministère du Travail , en tant qu'organisme de tutelle, a ouvert le bal en invitant les membres de l'AMDRH à une session de formation-vulgarisation début septembre à Tana, tout comme les Directions régionales du Travail sont fortement sollicitées pour organiser dans leurs régions respectives des séances d'information-vulgarisation au niveau des entreprises implantées dans leur juridiction.

Le secteur privé n'est pas en reste, puisque le Cabinet de formation Cecom a retenu le thème «Les nouveautés du code du Travail» pour son 12e Forum des entreprises. Madagascar vient de se doter d'un nouveau code du travail promulgué le 14 aout 2024 par la loi N° 2024-014, qui n'attend plus que son décret d'application pour entrer en vigueur, donc sa parution dans le journal officiel de la République Malgache( JORM ).

Le Cabinet Cecom a retenu un expert en la matière, un ancien directeur du Travail au MINFOPTLS en la personne de Heriniaina Ramanitrarivo, pour intervenir et animer cette journée du 17 octobre 2024. L'objectif étant de permettre aux participants d'acquérir une connaissance théorique et approfondie du thème mais également une connaissance pratique des nouvelles règles du Code du Travail.

Tout au long de la journée du Forum, l'intervenant s'attachera à traiter thématiquement le nouveau code du travail suivant un syllabus très complet composant les onze titres qu'il comporte, passant d'abord par les dis positions générales, le contrat du travail, les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail, les relations collectives de travail, le règlement du contentieux, l'administration du travail, l'emploi, la formation professionnelle, les pénalités et, enfin, les dispositions transitaires et finales.

%

Tout sera abordé au cours du Forum. Rien n' a été occulté ! La maîtrise de ces onze thèmes, avec les explications idoines qui s'en suivront, prouvent, en tout cas, le professionnalisme de l'intervenant et le gabarit de très haut niveau de l'animateur. Au niveau de l'animation proprement dite, la formation sera menée selon une démarche andragogique interactive basée, d'une part sur une présentation-intervention du formateur et d'autre part, sur des discussions pratiques à partir des questions que ne manqueront pas de lui poser les participants .

Il ne reste plus aux chefs d'entreprise, aux DRH, aux DAF, aux chefs du service personnel , aux zones franches , ONGS , et à toutes personnes intéressées par le thèmes d' y assister et de saisir cette opportunité unique de comprendre une fois pour toutes la philosophie de l'élaboration de ce nouveau Code du Travail et de pouvoir poser des questions pour un éclairage nouveau des zones d'ombre qui les taraudent et qui subsistent encore, afin d'en assurer la meilleure application dans leur environnement de travail.