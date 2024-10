Congo-Kinshasa: Pour marquer les 30 ans de la mort d'une icône de la Rumba Yolande Elebe valorise l'héritage et les performances inoubliables d'Abeti Masikini !

Un hommage du Gouvernement a été rendu à la chanteuse congolaise Abeti Masikini, à l'occasion de la commémoration du 30ème anniversaire de sa mort, organisé par le ministère de la Culture, Arts et Patrimoines de la République Démocratique du Congo. «Pour la première fois au Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines, considéré depuis un moment comme le nouveau foyer des artistes et culturels de la RDC et de la diaspora, un hommage poignant a été rendu à l'icône Abeti Masikini », a-t-on lu dans un communiqué dudit ministère.

"30 ans après : Abeti Masikini, son héritage demeure" est le thème choisi par le ministère de la Culture pour célébrer cette voix féminine de la musique congolaise moderne. «Trente ans après, Abeti Masikini, la légendaire Reine du Soukous, continue de briller à travers ses chansons, ses performances inoubliables et son engagement pour la culture», a indiqué le communiqué. Et de préciser : «Son héritage demeure, vivant et indélébile, traversant les générations comme un souffle intemporel». Pour le Ministère de la culture, Abeti Masikini n'a pas seulement laissé des mélodies, mais une empreinte indélébile sur la scène musicale internationale.

«Aujourd'hui encore, sa voix résonne, porteuse d'émotions et de fierté. Son parcours reste une source d'inspiration, particulièrement pour les artistes féminines», mentionne le document. Il y a lieu de noter que le 28 septembre, date de la mort de la chanteuse, la ministre de la Culture, Yolande Elebe Ma Ndembo, accompagnée de membres de son cabinet ainsi que la famille biologique de l'illustre disparue, se sont rendus au cimetière de la Gombe à Kinshasa pour se recueillir et déposer des gerbes de fleurs sur la tombe d'Abeti Masikini.

Après le recueillement, ils se sont retrouvés au ministère de la Culture où le directeur de cabinet adjoint du ministre, Théodore Nganzi, a fait un exposé sur le parcours et les réalisations artistiques de l'artiste. Cette rencontre a été une occasion d'évoquer également la problématique de gestion des droits d'auteur avec un accent particulier sur la gestion des oeuvres des artistes décédés en RDC.

Intervenant sur le thème, la ministre de la Culture a rappelé l'importance de préserver la mémoire collective, en soulignant l'héritage inestimable laissé par cette icône de la Rumba. À travers cette journée, Yolande Elebe a également tenu à sensibiliser les acteurs culturels sur la nécessité de protéger les droits d'auteurs afin de préserver l'héritage des artistes.

De son côté, Véronique Finant, soeur cadette d'Abéti Masikini, a exprimé sa gratitude au gouvernement à travers le ministère de la culture qui s'est engagé pour cette commémoration. « Voir le gouvernement se mobiliser pour l'honorer, c'est une première. Toute la famille, nous remercions la ministre de la Culture pour ce geste », a-t-elle déclaré.

Chanteuse avant-gardiste, Elisabeth Finant avec comme nom de scène Abeti Masikini, a été une des pionnières de la world music. Cette cantatrice s'est nourrie de plusieurs sauces musicales, pratiquant le jazz, le RNB, le rock et la rumba congolaise, tout en s'imprégnant la musique traditionnelle.

Elle fut l'une des premières chanteuses africaines à se produire dans les grandes salles mythiques du monde telles que l'Olympia, le Zénith de Paris, le Carnegie Hall de New Yorkt... Au nombre des récompenses, Abeti Masikini a obtenu plusieurs disques d'or durant sa riche carrière. La "tigresse aux griffes d'or", surnom qui lui fut donné par ses fans, a tiré sa révérence le 28 septembre 1994 à Kinshasa, à l'âge de 39 ans.