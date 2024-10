Cameroun: L'ex-président français Nicolas Sarkozy déclaré persona non grata au pays

La rumeur d'une visite au Cameroun de l'ex-président français, en tant qu'avocat d'affaires, se fait de plus en plus persistante. Aussi, le cabinet Intermède, structure de lobbying et de prestations de services basée au Cameroun, évoque le principe de réciprocité diplomatique pour s'opposer à la délivrance des visas d'entrée au Cameroun à l'ex-président français et à sa suite.

Les faits remontent à mai 2018, lorsque le cabinet Intermède entreprend d'organiser, en faveur de la diaspora camerounaise et dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris, un séminaire. En prélude à l'élection présidentielle de 2018, ce séminaire portait sur les procédures de passation de marchés publics et la création d'entreprises. Il s'agissait, à l'attention de la diaspora camerounaise, de combler le déficit d'information sur les différentes procédures en vigueur au Cameroun, de les intégrer et de les rassurer avec l'intervention d'experts venus du Cameroun.

Malgré toutes les démarches entreprises auprès des autorités consulaires camerounaises et françaises, une fin de non-recevoir a été opposée avec le refus de visas des services consulaires de l'ambassade de France au Cameroun aux responsables du cabinet. Ce refus a causé un préjudice grave à Intermède, à la diaspora camerounaise et aux relations économiques entre le Cameroun et la France.

Ngnize Christian, le promoteur du cabinet, était particulièrement remonté lors du point de presse donné ce 30 septembre 2024 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Et il l'a fait savoir : « Nous avons été humiliés par les autorités consulaires françaises et entendons être rétablis dans nos droits. » Pour y parvenir, plusieurs actions ont été entreprises.

Dans l'immédiat, compte tenu de la visite imminente au Cameroun de l'avocat d'affaires Nicolas Sarkozy, une lettre a été adressée au ministre, directeur du cabinet civil de la présidence du Cameroun, dans laquelle le cabinet demande : « Au nom de la souveraineté nationale qui appartient au peuple camerounais, lequel l'exerce par l'intermédiaire du président de la République, son Excellence Paul Biya, et des membres du Parlement, soit par la voie du référendum, nous vous prions d'instruire son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Cameroun à Paris de ne point délivrer de visas à l'ex-président français Nicolas Sarkozy et à sa suite. »