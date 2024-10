Madagascar: Échanges commerciaux - Les PME de l'Atsimo-Atsinanana et de l'Anôsy en formation

Les petites et moyennes entreprises (PME) des régions Anôsy et Atsimo-Atsinanana bénéficient d'un programme de formation et d'accompagnement gratuit. Un atelier de lancement du programme s'est tenu à l'hôtel Azura de Tolagnaro, à la fin de la semaine écoulée.

Afin de faciliter les échanges commerciaux entre ces régions et les marchés régionaux de la COI, de la SADC ou du Comesa, le Projet d'aménagement des corridors et de facilitation du commerce, projet de bitumage de la RN9 reliant Toliara à Dabaraha, et de la RNT12A de Tolagnaro à Vaingandrano, organise des sessions de formation à des PME. Les opérateurs qui exploitent et exportent les produits agricoles sur l'axe RNT12A, tels que la baie rose, le café, le girofle, les fruits, le miel, la vanille et les produits halieutiques, sont invités à suivre un programme de formation et d'accompagnement en commerce international, en procédures douanières, en amélioration de la qualité de production, afin qu'ils puissent être compétitifs sur les marchés régionaux.

Après sélection, cinquante PME issues des deux régions commenceront leur session en mi-novembre à Tolagnaro. Par ailleurs, un programme d'incubation de jeunes porteurs de projet à finalité d'exportation agricole est également offert. Pendant six mois, ils travailleront dans leur projet respectif avec un accompagnement personnalisé pour qu'ils soient déjà préparés à un stade d'activité d'exportation de qualité.