Madagascar: Administration - La délivrance des visas aux investisseurs facilitée

La digitalisation de la délivrance des visas aux investisseurs est une voie vers l'amélioration de l'environnement des affaires. Lors d'une rencontre entre les responsables de l'Economic Development Board of Madagascar et la ministre de l'Intérieur, Nirintsoa Rahajavololoniaina, la semaine dernière, cette question a été au centre des discussions. Il s'agit d'une procédure qui se fera auprès du guichet unique de l'EDBM et qui réduira le temps d'attente pour les étrangers qui viennent investir et travailler à Madagascar.

«Outre le renforcement de la transparence dans le traitement des demandes de visas, cette initiative vise à réduire les coûts et les délais pour les usagers. Elle s'inscrit dans les efforts de digitalisation des services du Guichet Unique et s'ajoute aux deux plateformes opérationnelles: 'Orinasa' pour la création d'entreprises et 'E-work' pour la demande d'autorisation d'emploi des ressortissants étrangers,» indique l'EDBM, qui ajoute aussi que «cette réforme significative s'inscrit dans les efforts menés en matière de facilitation des investissements dans le pays et vient ainsi renforcer le cadre des investissements à Madagascar», précise cet organisme de promotion des investissements dans la Grande île.