Cameroun: Controverse au RDPC - Cavaye Yeguié accusé de favoritisme dans l'Extrême-Nord

Une controverse secoue le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) dans la région de l'Extrême-Nord. Cavaye Yeguie Djibril, président de l'Assemblée nationale et Chef de la Délégation permanente régionale du Comité central du RDPC pour l'Extrême-Nord, est accusé de violer les statuts du parti dans la gestion de l'aide aux sinistrés des inondations.

Au cœur de la polémique

La controverse est née suite à la publication d'un communiqué le 27 septembre 2024, annonçant la création d'une équipe chargée de mettre en oeuvre l'initiative de Cavaye Yeguie Djibril pour soutenir les victimes des inondations dans la région. Baa-Yan-Mbe Haiwe, un acteur du renouveau à vocation civique, a adressé une lettre ouverte au président de l'Assemblée nationale, soulevant plusieurs points de discorde.

Les principales accusations

1. Non-respect des statuts du parti : La composition de l'équipe ne respecterait pas la hiérarchie établie par l'article 20 des statuts du RDPC, reléguant les Présidents de section à des positions inférieures.

2. Favoritisme géographique : Une prédominance des ressortissants du Mayo-Danay au détriment d'autres départements comme le Logone et Chari, le Mayo-Kani et le Mayo-Tsanaga est dénoncée.

3. Manque de transparence : Les choix des membres de l'équipe semblent, selon le critique, échapper à la logique de compétence et de militantisme prônée par le parti.

4. Frustrations au sein du parti : La création d'un comité séparé pour le Logone et Chari suggère un mécontentement parmi les militants de ce département.

Contexte des inondations

Selon une note d'informations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) datée du 4 septembre 2024, plusieurs départements de l'Extrême-Nord ont été touchés par les inondations. Cette situation d'urgence nécessite une réponse coordonnée et inclusive, ce qui rend la controverse actuelle particulièrement sensible.

Appel à plus d'inclusivité

Baa-Yan-Mbe Haiwe plaide pour une révision de la liste des membres de l'équipe afin de :

- Garantir le respect des statuts du RDPC

- Assurer une représentation équitable de toutes les zones affectées

- Renforcer la cohésion et l'unité au sein du parti

Implications politiques

Cette controverse soulève des questions plus larges sur la gouvernance interne du RDPC et la gestion des crises humanitaires par les instances politiques. Elle met en lumière les tensions qui peuvent exister entre les pratiques locales et les principes affichés du parti au pouvoir.

Réactions attendues

L'affaire est suivie de près par les observateurs politiques et les militants du RDPC. La réponse de Cavaye Yeguie Djibril à ces accusations sera cruciale pour apaiser les tensions et maintenir l'unité du parti dans une région déjà fragilisée par les catastrophes naturelles.

Cette controverse au sein du RDPC dans l'Extrême-Nord illustre les défis de gouvernance et de représentation auxquels font face les partis politiques au Cameroun. Alors que la région lutte contre les conséquences des inondations, l'unité et l'efficacité de la réponse politique sont plus que jamais nécessaires. La capacité du RDPC à résoudre cette crise interne sera un test important pour sa cohésion et son leadership dans la région.