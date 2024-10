Madagascar: Communales à Mahajanga - Rivo Rakotovao soumet sa candidature au nom du HVM

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a rejeté la candidature controversée de Rivo Rakotovao, présentée par le groupement des partis politiques (GPP) Firaisankina, samedi. Ce, en dépit du certificat d'enregistrement délivré par l'Organe de vérification et d'enregistrement des candidatures de Mahajanga, le 26 septembre.

Néanmoins, le candidat Rivo Rakotovao maintient toujours sa candidature aux prochaines communales du 11 décembre à Mahajanga I, après l'annulation par la Ceni de sa candidature sous la couleur du Firaisankina, samedi. Il vient de déposer un nouveau dossier de candidature, cette fois, au nom de son parti, le HVM.

Il s'explique : « Nous avons déjà un plan B, je suis candidat du HVM et le groupement Firaisankina, composé du HVM, TIM, APM et Tsara Tahafina, me soutient toujours. Plusieurs partis politiques sont derrière moi ainsi que l'ARB d'Andry Raobelina, les groupements traditionnels, chrétiens et des membres de la société civile m'apportent aussi leur appui. »

« La candidature présentée par le groupement de partis politiques Firaisankina dans la circonscription électorale de Mahajanga I est annulée. La présentation de la liste Rivo Rakotovao et consorts par une entité autre que le GPP Firaisankina est autorisée dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente délibération.» Tel est le contenu de la missive de la Ceni adressée au mandataire de la liste Rivo Rakotovao.

Ce dernier vient ainsi de recevoir son certificat d'enregistrement hier, 30 septembre. La liste des candidats choisit pour l'impression des bulletins uniques de vote, les couleurs bleue et blanche, le titre « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » et l'emblème et le sigle HVM au centre d'une carte de Madagascar et contour rond.