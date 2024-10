Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal - Démarrage des travaux de la 6e session ordinaire

Avec comme trame essentielle le budget supplémentaire, les travaux de la 6e session du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, dite administrative, ont été ouverts le 30 septembre par sa présidente, Evelyne Tchitchelle Moe-Poaty.

Pendant dix jours, les élus locaux vont plancher, entre autres, sur les communications des directeurs départementaux de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et de l'enseignement technique sur la rentrée scolaire 2024-2025, de la directrice départementale des soins et services de santé sur l'épidémie à virus Mpox et du directeur départemental des impôts et des domaines sur les mécanismes de recouvrement des impôts locaux.

Trois affaires seront examinées et adoptées. Il s'agit des affaires portant sur les projets du budget supplémentaire et annexe du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2024 et de la délibération s'y rapportant, de la délibération réglementant l'activité de transport public des personnes par motocycle dans le département de Pointe-Noire et du contrat de concession du service des pompes funèbres avec la société des sépultures et de la délibération s'y rapportant.

La cérémonie d'ouverture des travaux de cette 6e session du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a permis à Evelyne Tchitchelle Moe-Poaty de réitérer les remerciements au président de la République pour les efforts consentis pour la résolution de l'épineuse question de réparation et de la construction du réseau routier.

«C'est ici l'occasion tout indiquée de renouveler nos remerciements à son Excellence Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat, pour sa clairvoyance et sa mansuétude. Malgré le contexte international de crise économique et financière, un important ballon d'oxygène va permettre aux entreprises adjudicataires d'enclencher les travaux sur l'ensemble de notre réseau routier. Et ce à l'issue d'une importante réunion tenue tout récemment avec les membres de la délégation aux Grands travaux», a-t-elle indiqué, évoquant aussi la question du non-paiement des salaires des agents municipaux.

Cette 6e session du Conseil se tenant en cette période marquée par des tensions de trésorerie auxquelles est confronté son bureau exécutif, le point essentiel des travaux est le budget supplémentaire devant permettre de réajuster les écritures comptables.

"Face à toutes ces difficultés qui s'imposent à nous aujourd'hui, il nous faut, dès à présent, réfléchir pour sortir de cette impasse sociale en imaginant un soft power municipal, à l'effet de renforcer et améliorer la capacité de mobilisation de nos ressources financières locales, par l'entremise de nos comptables, qui ne sont autres que les directeurs des impôts et le receveur municipal : le premier ayant la charge de procéder au recouvrement des produits fiscaux et le deuxième les parafiscaux", a-t-elle souligné. Notons que ces travaux de la 6e édition du Conseil départemental et municipal se poursuivront dans la ville océane jusqu'au 9 octobre.