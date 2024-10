Congo-Brazzaville: Union catégorielle - La FMC redynamise ses instances de base et intermédiaires à Pointe-Noire

La Force montante congolaise (FMC) a entrepris, depuis le 21 septembre, la campagne de structuration et de restructuration de ses organes de base et intermédiaires dans les différents arrondissements de Pointe-Noire, en vue de mieux aborder les prochaines échéances électorales.

Conduite par le secrétaire à l'Organisation et à la mobilisation de la FMC, Borel Okandza, la délégation nationale parcourt, avec l'appui de la fédération PCT- Pointe-Noire, les différents arrondissements pour organiser les assemblées générales électives. S'inscrivant dans la stratégie du Parti congolais du travail (PCT), cette campagne vise à renforcer la mobilisation des jeunes dans la capitale économique.

Ces différentes assemblées générales ont déjà permis de structurer plusieurs sections dans des zones stratégiques comme Mvoumvou, Mongo-Poukou, Loandjili et Tié-Tié. Une démarche accueillie avec enthousiasme par les cadres et militants de cette union catégorielle du PCT dans chaque arrondissement visité, car elle permet, entre autres, de donner du sang nouveau et de raffermir les liens entre militants.

Selon des témoignages, la transparence et l'unité ont prévalu tout au long de ces assemblées générales électives, où des cas d'absence n'ont pas été tolérés. Ainsi, les militants des différentes sections, nouvellement mises en place, se sont engagés à mobiliser la jeunesse de Pointe-Noire autour des idéaux du parti afin de renforcer sa machine politique.

Supervisées par Chaudrin Auréol Akondzo, les élections au niveau des sections 511 A et B, dans le 5e arrondissement, Mongo-Poukou, ont débouché par l'élection des nouveaux membres. Ainsi, Niamby Leandra a été élue présidente de la section 511 A. La nouvelle promue est consciente de la lourde responsabilité qui l'attend. Quant à la section 511 B, l'élection de son secrétariat a nécessité plusieurs minutes de tractations avant d'aboutir à un consensus. À Mvoumvou, 2e arrondissement, sous la supervision du membre du secrétariat permanent, Myna Moi-Bayi, deux nouvelles sections ont été mises en place.

Les neuf sections du 6e arrondissement, Ngoyo, ont, quant à elles, été installées le 25 septembre, chacune dotée d'un secrétariat de cinq membres. Comme partout ailleurs, les nouveaux promus ont pris l'engagement de travailler sans relâche pour défendre les intérêts du PCT lors des prochaines batailles politiques. Dans le 1er arrondissement de Pointe-Noire, Lumumba, douze sections ont été restructurées le 26 septembre. Même son de cloche du côté de Tié-Tié, 3e arrondissement, où de nouvelles sections de la FMC ont été installées, sous la supervision du comité local du PCT.

La campagne de structuration s'est poursuivie jusqu'au 28 septembre, avec l'installation de sept sections à Loandjili, 4e arrondissement de Pointe-Noire. Il s'agit notamment des sections 411 A et B, 412 A et B, 413 A, B et C. Déjà le 26 septembre, les délégués avaient installé les nouveaux dirigeants des sections 404 A et B au quartier Culotte.

A travers le renouvellement des instances de base et intermédiaires de la FMC à Pointe-Noire, le PCT veut renforcer sa présence dans la ville océane. Cette campagne de structuration et de restructuration va se poursuivre dans les autres arrondissements de Pointe-Noire. Le but étant de traduire la volonté du parti au pouvoir d'asseoir son action et de se préparer efficacement aux prochaines échéances électorales, ont estimé les organisateurs qui entendent bien jouer leur rôle dans l'avenir politique du pays.