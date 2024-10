Congo-Brazzaville: Disparition - Le basketteur Dikembe Mutombo a tiré sa révérence

La NBA, prestigieux championnat nord-américain de basketball, a annoncé le 30 septembre le décès de Mutombo Dikembe Jean-Jacques, ancienne gloire de la balle au panier. Le Congolais d'origine tire sa révérence à l'âge de 58 ans, après avoir lutté pendant des années contre une tumeur de cerveau. Né le 25 juin 1966 à Kinshasa, Dikembe Mutombo a joué BC Onatra à Kinshasa, avant de poursuivre sa carrière aux USA.

Après sa carrière universitaire de 1988 à 1991 à Hoyas de Georgetown, Mutombo Dikembe a évolué à Denver, Atlanta, Philadelphie, New Jersey et New York. Il a été désigné à quatre reprises meilleur defenseur de la NBA tout au long de sa carrière professionnelle de 1991 à 2009, trois fois meilleur conteur, 2 fois meilleur rebondeur, 8 fois sélectionné au All Stars Game.

En 2015, il a été admis au Basketball Hall Of Fame et légende de sport. En RDC, il s'est distingué par plusieurs actions philanthropiques, notamment la construction d'un grand hôpital du nom de sa mère dans la commune de Masina, dans l'est de Kinshasa. C'est donc une immense personnalité publique qui s'en va, laissant des empreintes de son passage sur la terre des vivants. Paix à son âme.