Maroc: Marrakech - Remise du prix international Formentor de littérature à l'écrivain hongrois László Krasznahorkai

Marrakech — Le prix international Formentor de littérature au titre de l'année 2024 a été remis, le weekend dernier à Marrakech, à l'éminent écrivain et romancier hongrois, László Krasznahorkai. La remise de ce prix a eu lieu lors d'une cérémonie organisée par la Fondation culturelle espagnole Formentor, dans le cadre des "Dialogues littéraires de Formentor" (Conversaciones Literarias de Formentor), tenus du 26 au 29 septembre.

Auteur de nombreuses œuvres célèbres dans le domaine de la dystopie, László Krasznahorkai s'est vu décerner ce prix en raison de "sa forte capacité à raconter la réalité et à explorer la profondeur de l'âme humaine, à travers une approche linguistique et esthétique captivante".

Cette cérémonie célébrant László Krasznahorkai intervient après l'annonce par la Fondation, le 15 mars à Tanger, de sa décision d'attribuer le prix à cet écrivain hongrois, dont "les œuvres se caractérisent par un style contemplatif et précis dans la description des scènes de la vie et l'exploration des sentiments intérieurs de l'Homme". Justifiant l'attribution de ce prix au romancier hongrois, le jury a souligné que "l'écrivain László Krasznahorkai éveille chez les lecteurs la flamme de la lecture profonde et renouvelle les traditions littéraires européennes contemporaines".

Né en 1954 en Hongrie, l'écrivain László Krasznahorkai a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux, dont l'America Award in Literature (2014) et le prix international Booker (2015). Il compte à son actif plusieurs œuvres célèbres, dont "Tango de Satan" (1985), "La Mélancolie de la Résistance" (1989) et "Guerre et Guerre" (1999).

Créé en 1960 par un groupe d'éditeurs européens de renom, dont l'Espagnol Carlos Barral, l'Italien Giulio Einaudi, le Français Claude Gallimard et l'Allemand Ernst Rowohlt, le prix international Formentor de littérature, dont le nom était inspiré de la ville de Formentor située sur l'île espagnole de Majorque, célèbre pour ses rassemblements littéraires, a été décerné de 1961 à 1967. Restauré en 2011, ce prix, doté de 50.000 euros, est attribué chaque année à un écrivain européen.