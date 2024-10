Maroc: Rabat - Lancement de la 'Plateforme numérique pour un avenir meilleur pour les personnes en situation de handicap au pays'

Rabat — La "Plateforme numérique pour un avenir meilleur pour les personnes en situation de handicap au Maroc", une initiative pionnière visant le renforcement de l'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap, a été lancée lundi à Rabat.

Cette plateforme, dont la cérémonie de lancement a été présidée par la ministre de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la Famille, Awatif Hayar, s'assigne pour objectif de renforcer l'autonomie des personnes en situation de handicap en rendant l'information et le soutien à cette frange de la société plus accessibles.

Conçue par l'Association Colombe blanche pour les droits des personnes handicapées au Maroc avec le soutien de son partenaire suisse "Enable Me" et du réseau marocain "Mamar", cette initiative ambitionne aussi de faciliter l'accès des personnes en situation de handicap aux différents services, d'améliorer leur participation sociale et de rapprocher les services des groupes cibles.

Cette plateforme, qui collecte les informations et les fournit aux personnes handicapées, à leurs familles, ainsi qu'aux organisations et institutions privées et publiques, permettra également de favoriser l'interaction et le dialogue communautaires sur les questions liées au handicap, ainsi que l'apprentissage par les pairs entre les personnes en situation de handicap, en particulier chez les jeunes, en partageant leurs expériences et les bonnes pratiques.

"Cette plateforme vise, en premier lieu, à simplifier les démarches administratives et à tirer profit des opportunités offertes par le digital afin de faciliter l'accès des personnes handicapées aux différents services, et d'améliorer leur participation aux activités sociales et économiques", a souligné à cette occasion M. Hayar.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a relevé que son département oeuvre à renforcer les capacités des associations opérant dans le domaine du handicap et à soutenir leurs initiatives, expliquant que cette plateforme vient s'ajouter à d'autres plateformes numériques lancées par le ministère, notamment la plateforme digitale pour recevoir les demandes d'obtention de "la carte de personne en situation de handicap", la plateforme "Khadamaty" et la plateforme "Rafik" pour la formation des familles en matière d'accompagnement des enfants autistes.

De son côté, le président de l'Association Colombe blanche pour les droits des personnes handicapées au Maroc, Mohamed Ajoub, a souligné, dans une déclaration similaire, que la "Plateforme numérique pour un avenir meilleur pour les personnes en situation de handicap au Maroc" est le fruit d'une approche participative avec plusieurs institutions publiques, des donateurs internationaux et des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du handicap.

Et d'ajouter que cette plateforme ambitionne de renforcer l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées à même de consolider leur insertion sociale.

En marge de la cérémonie du lancement de cette plateforme, une convention-cadre de partenariat a été signée entre le ministère de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la Famille et l'Association Colombe blanche pour les droits des personnes handicapées au Maroc pour mobiliser les différents acteurs concernés en vue de pérenniser les objectifs de cette plateforme.