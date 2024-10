Burkina Faso: AN II de la Transition - Les citoyens invités à poser leurs questions lors du grand oral du president du Faso ce samedi

À l'occasion de l'An II de la Transition, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, s'adressera directement aux Burkinabè lors d'une émission en direct sur Radio Burkina, le samedi 5 octobre 2024 à 10h. Ce grand oral marquera un moment clé de dialogue entre le chef de l'État et les citoyens, avec une particularité cette année, les Burkinabè sont invités à poser directement leurs questions au Président.

Cette initiative inédite vise à renforcer la transparence et à favoriser une interaction directe entre le peuple et son dirigeant, dans un contexte national marqué par de nombreux défis. Les thèmes abordés lors de cet échange couvriront plusieurs aspects de l'actualité, avec une attention particulière portée à la défense et à la sécurité, deux enjeux cruciaux pour le pays.

En plus de la défense et de la sécurité, d'autres sujets tels que l'éducation, l'économie et les réformes en cours pourront également être abordés, offrant ainsi aux citoyens une plateforme pour mieux comprendre les décisions prises par le gouvernement et exprimer leurs préoccupations.

Cette interaction en direct, en plus d'être une occasion de faire le bilan de l'an II de la Transition, permettra au Président Traoré d'entendre de manière directe les aspirations et les inquiétudes des Burkinabè, renforçant ainsi la relation de confiance entre le peuple et ses dirigeants.