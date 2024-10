Congo-Brazzaville: Arts plastiques - L'exposition 100 vases met en lumière les liens culturels entre l'Italie et le Congo

La 8e édition de l'Italian Design Day se tient du 29 septembre au 26 octobre au musée Cercle africain de Pointe-Noire. Le vernissage de l'exposition-vente a eu lieu le 29 septembre en présence de Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, ainsi que d'Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie en République du Congo.

L'exposition 100 vases est une initiative promue et organisée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et celui de la Culture, en collaboration avec l'association pour le design industriel (ADI), la fondation ADI Compasso d'Oro, la triennale di Milano, le salone del Mobile, Federlegno Arredo et l'Agence ICE-Agence italienne pour le commerce et l'investissement.

Il vise à valoriser le design italien et le Made in Italy à travers des expositions, des rencontres, des présentations, des concours et des séminaires où des professionnels, entrepreneurs et journalistes, les plus célèbres du secteur offrent leur expérience et leurs connaissances en mettant en évidence les aspects uniques et l'iconicité du système de design italien.

«Valeur de fabrication : exclusivité, innovation et durabilité » a été le thème de la journée italienne de design cette année. A travers ce thème, l'accent est mis sur la valeur du processus de création et de production, a dit Enrico Nunziata.

%

Et d'ajouter : « Au coeur de la recherche de cette année, il y a une analyse des processus de production, des méthodes de création de ces produits et de leur fabrication. L'exposition se concentre donc sur l'union de la tradition et de l'artisanat avec les techniques les plus modernes en termes de technologie et de durabilité environnementale et entend réaffirmer la valeur reconnue dans le monde entier, du secteur manufacturier et de la production italiens ».

Selon l'ambassadeur d'Italie au Congo, la journée consacre également la vocation du design italien à tisser et renforcer les relations entre l'artisanat et l'innovation mais aussi entre différents pays. C'est le cas de la petite exposition de vases congolais qui se tient présentement au musée Cercle africain mettant en valeur la rencontre entre la créativité et l'artisanat locaux. Ainsi, les vases des artisans et des artistes congolais antiques et modernes offrent une comparaison sur les processus de création et de production en Afrique par rapport aux vases italiens et les influences mutuelles qui peuvent exister entre l'art africain et l'art contemporain européen.

La 8e édition de l'Italian Design Day met ainsi en lumière l'excellence de la créativité du Design italien en renforçant les liens culturels entre l'Italie et notre pays la République du Congo. « Cette exposition qui nous rassemble associe les oeuvres de la céramique italienne et celles du Congo représentée par la manufacture d'arts et d'artisanat congolais qui, à travers son savoir-faire, excelle dans la transmission et le préservation du génie congolais à travers le travail manuel des potiers depuis une décennie », a dit la ministre Lydie Pongault.

L'exposition 100 vases qui célèbre le design italien reconnu dans le monde entier pour son innovation et son élégance incarne une philosophie qui va au-delà de la simple représentativité de l'esthétique. « Cela est conforme à la vision de Son Excellence Denis Sassou N'Guesso, président de la République, résolument engagé pour le développement culturel et économique de notre pays», a poursuivi la ministre Lydie Pongault.

Et de saluer les liens entre l'Italie et notre pays qui ne cessent de se renforcer à travers les échanges artistiques, les projets de coopération et les initiatives qui favorisent les rencontres entre nos cultures. Ces collaborations permettent de nous enrichir mutuellement et de faire émerger de nouvelles perspectives. Cette exposition est un témoignage de cette coopération.

Signalons que Cento Vasi italiani (Cent vases italiens) est une initiative de diffusion culturelle axée sur le répertoire des vases de design italien du début du siècle dernier à nos jours, pour valoriser l'excellence italienne dans le design international. Le vase italien est un objet domestique, un outil mais en même temps un objet décoratif et artistique où les designers italiens se sont distingués par leur originalité et leur caractère distinctif.