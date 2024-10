Ethiopie: L'Inde s'engage à collaborer avec les nations africaines pour un écosystème de soins de santé inclusive

Addis Abeba — L'Inde a réaffirmé son engagement à collaborer avec les nations africaines dans leurs efforts pour réaliser un écosystème de soins de santé complet, a déclaré l'ambassadeur Shri Anil Kumar Rai.

L'ambassade de l'Inde à Addis-Abeba a organisé une conférence inaugurale sous le thème : « Une terre, une santé : les soins de santé au-delà des frontières ».

Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins de santé, à améliorer les infrastructures médicales et à promouvoir des solutions de santé durables sur tout le continent africain.

Prenant la parole à l'occasion, l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Shri Anil Kumar Rai, a souligné l'engagement de l'Inde à lutter contre les disparités en matière de santé et à améliorer les systèmes de santé à travers l'Afrique.

Il a en outre souligné l'importance des initiatives de collaboration en matière de santé entre l'Inde et les nations africaines, soulignant le rôle important de l'Inde en tant que fournisseur de sécurité sanitaire pendant la pandémie de COVID-19.

Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est prête à aider les pays africains à combler les lacunes en matière de soins de santé, a-t-on appris.

Il a indiqué que son pays s'est lancé dans des projets d'une valeur de 600 milliards de dollars cette année ajoutant que ces projets sont en grande partie portés par des investissements étrangers.

La ministre d'État de la Santé, Frehiwot Abebe, a souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de durabilité environnementale et de développement du secteur de la santé.

Frehiwot a expliqué que le gouvernement éthiopien a mis en oeuvre une stratégie solide pour créer une Éthiopie saine et prospère grâce à une promotion cohérente de la santé et à la prévention des maladies.

Elle a également mis l'accent sur l'élaboration de lignes directrices en matière de gestion des antimicrobiens et sur l'importance de la collaboration entre les secteurs de la santé, de l'environnement et de l'agriculture pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale.

Ramiz Alakbarov, coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, a salué les progrès considérables réalisés par l'Éthiopie en matière de santé et les investissements du gouvernement dans les soins de santé au cours de la dernière décennie.

Alakbarov a souligné le rôle vital du secteur privé dans l'amélioration de l'accès à des technologies et des services médicaux de haute qualité, qui sont devenus plus abordables et plus répandus.

Le coordinateur a souligné l'importance de donner la priorité à la santé des femmes et des enfants éthiopiens, en plaidant pour un accès universel aux vaccins et aux services de santé de base.

Il a également exhorté les pays africains à se concentrer sur la production locale et l'innovation comme stratégies clés pour répondre aux besoins de santé.

« One Earth, One Health » et « Healthcare Beyond Boundaries » sont une initiative indienne visant à améliorer l'écosystème mondial des soins de santé, afin de garantir la qualité, l'accessibilité et l'accès à des soins de santé de qualité supérieure pour tous.