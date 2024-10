Congo-Kinshasa: Eve Bazaiba et Julien Paluku appellent les entreprises américaines à traiter directement avec le pays sans passer par des commissionnaires

La ministre d'État, en charge de l'Environnement, Eve Bazaiba et celui du Commerce Extérieur, Julien Paluku, ont appelé, lundi 30 septembre aux Etats-Unis, les responsables des entreprises américaines Apple, Tesla, Google et autres, à traiter directement avec la RDC sans passer par les commissionnaires. Selon ces officiels congolais, ces commissionnaires ont déjà constitué un réseau international pour ternir injustement l'image de la RDC auprès de potentiels investisseurs.

Ils ont lancé cet appel à l'ouverture de la première édition du forum RDC-USA qui se tient à Silicon Valley en Californie, le berceau de la haute technologie américaine. C'était devant les représentants des consommateurs finaux des minerais stratégiques congolais.

Julien Paluku a expliqué que le chef de l'État congolais, Felix Tshisekedi, les a mandatés pour transmettre ce message et briser les stéréotypes construits autour de la RDC, qui pourtant, connait une croissance économique de 5% par an.

« Nous voulons d'abord changer la perception que l'on a de la RDC. Parce que le plus souvent, on ne dit pas ce qu'est réellement la RDC. On vend une autre image. On ne dit pas par exemple que nous avons une croissance de 5% l'an, on ne dit pas par exemple que nous sommes premier producteur mondial du cobalt, du coltan et de tous les autres minerais qui entrent dans la fabrication des batteries électriques, pour assurer une véritable révolution énergétique ».

Face au patronat américain, Julien Paluku a également mentionné le fait que la RDC regorge un potentiel important en termes d'agriculture et qui peut aider à nourrir le monde.

Il a également fait part de sa désolation de voir que souvent, le pays collabore avec des commissionnaires qui ne sont pas des véritables producteurs, ni investisseurs et a rappelé que « c'est le moment pour tous les partenaires américains sous l'égide d'une gouvernance mise en place par Felix Antoine Tshisekedi, de collaborer avec les partenaires congolais ».

Pour leur part, les opérateurs économiques américains, par le biais du chairman de la chambre de commerce de San Francisco, Frédéric Jordan, se sont dit désormais prêts à investir en RDC qui offre différentes facilités.

Par ailleurs, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula et la représentante de la gouverneure du Lualaba, deux provinces minières, ont aussi présenté les opportunités qu'offrent leurs provinces respectives en termes d'investissements.