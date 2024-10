Madagascar: Miss du pays - Les œuvres sociales priorisées

Pour Cyria Olivine Temagnombe, l'aventure est à peine entamée qu'elle se penche sur ce qui l'attend tout au long de cette année de sacre. Entre ses obligations dans les différentes oeuvres sociales en tant que miss Madagascar 2024, elle se prépare d'ores et déjà pour le concours Miss Monde 2025.

Durant son année de règne, Cyria Olivine Temagnombe s'attellera à la promotion de la gestion des risques de sécheresse dans sa région natale ainsi que le bien-être des femmes et enfants victimes de kere. C'est cette cause qu'elle a portée pendant le « challenge beauty with a purpose ». Sur les traces des précédentes miss, elle aura pour tâche d'apporter sa pierre à l'édifice afin de venir en aide à des associations, des écoles ou encore des orphelinats à Madagascar. Un point aussi important que la beauté physique aux concours de beauté internationaux auxquels elle aspire participer.

Durant une interview qui a eu lieu au Combava Ambodihady, la miss s'est confiée sur la soirée de son couronnement. « Pendant la semaine de préparation, les échanges avec les miss des autres régions ont été riches en découverte. Cependant, c'est le coaching psychologique qui m'a beaucoup aidée. Cela a tout simplement changé mon mindset et j'ai pu me forger une force mentale qui m'a permis d'accueillir les critiques qu'elles soient positives ou négatives. Par ailleurs, face aux détracteurs, je m'abstiens de lire leurs avis et me focalise sur les commentaires encourageants et constructifs », avance-t-elle.

Dans l'immédiat, elle compte renforcer ses performances pour les pré requis du concours Miss World 2025. À noter qu'elle proposera la protection des enfants albinos, une cause défendue par la Miss Anôsy, qui a remporté le « challenge beauty with a purpose » lors de la finale nationale. Dans la foulée, le challenge world designer revient à Miss Menabe. De ce fait, la styliste OLyH habillera Cyria et défendra les couleurs de Madagascar.