Madagascar: Andry Rajoelina sur la TVM new look - « Antananarivo ne doit plus être un théâtre de conflits »

Le président Andry Rajoelina était le premier invité de la Télévision Malagasy nouvelle version hier soir. En effet, le Chef de l'Etat était interviewé en direct par notre consœur Miora Hariniaina durant le premier Journal Télévisé de la TVM complètement relooké. Tous les sujets brûlants du moment ont été évoqués durant l'émission, entre autres, le problème de l'approvisionnement en eau et le délestage, l'inflation, la diplomatie, le récent déplacement en Chine, et les élections communales et municipales qui auront lieu le 11 décembre prochain.

163 700 000 Yen, l'équivalent de 5 milliards Ariary. C'est le montant total des dons non remboursables en matériels et équipements que le gouvernement japonais a offert à la Télévision Malagasy. La cérémonie de remise officielle de ces équipements dans le cadre du Projet pour l'amélioration de l'équipement pour la production des programmes et des programmes télévisés de la TVM s'est déroulée hier à l'ORTM Anosy. Il s'agit d'un soutien technologique destiné à promouvoir le développement des médias à Madagascar.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Communication Volamiranty Donna Mara, du DG de l'ORTM Nampoina Ranarivelo, de l'ambassadeur du Japon Abé KOJI et de la Représentante Résidente de la JICA Tanaka Kaori. L'objectif est de permettre à l'équipe de la TVM d'informer plus efficacement le peuple Malagasy. La télévision nationale dispose désormais de matériels audiovisuels dernier cri comprenant des matériels de tournage en studio, d'équipements d'éclairage, d'équipements de tournage en plein air, des postes de travail informatique pour l'édition, des logiciels, différents équipements modernes, ainsi que 87 films documentaires et 55 programmes sur l'éducation, produits par NHK (Nippon Hoso Kyoka). Pour sa part, l'ORTM a non seulement mis en place les infrastructures nécessaires pour accueillir le projet, mais a aussi aménagé un nouveau studio pour le journal télévisé. Les techniciens de la TVM ont aussi bénéficié de formations.

%

« Tsimbina ».

Face aux grognes des usagers de la Jirama, Andry Rajoelina est venu à la rescousse des responsables, en présentant le point de situation, mais aussi en tentant de rassurer les Tananariviens par la présentation de solutions à court et à long terme. Point positif de cette intervention : le président de la République est conscient des difficultés subies quotidiennement par la population, notamment la pauvreté alarmante et les difficultés économiques, mais aussi les problèmes de délestage et le manque d'eau. « Je suis au courant de la pauvreté à laquelle la population Malagasy est confrontée. Je suis aussi conscient que c'est difficile de ne pas avoir accès à l'eau », a-t-il déclaré. Il, c'est le locataire d'Iavoloha qui a martelé hier que pour ce second mandat, il va prioriser le social.

Aussi, dès la semaine prochaine, le gouvernement va reprendre le projet « Tsimbina » qui consiste à offrir des aides financières aux familles défavorisées. Un projet réalisé en collaboration avec la Banque mondiale. 10 millions de dollars. C'est le budget qui servira à financer ce projet d'intervention sociale au profit de 820 000 ménages à travers Madagascar. Chaque ménage touchera entre 200 000 à 250 000 Ariary par mois, a annoncé le Chef de l'Etat. Rien qu'à Tana, entre 180 000 à 200 000 ménages bénéficiaires sont prévus contre 127 000 ménages de prévus initialement.

GAP de 100 millions de litres.

La vétusté des équipements et infrastructures constitue la principale cause des problèmes d'approvisionnement en eau. Des infrastructures destinées à couvrir les besoins de 300 000 habitants, pourtant actuellement Antananarivo compte 3 millions d'âmes. Par ailleurs, durant la saison sèche, la production en eau diminue considérablement. Cela entraine non seulement un problème d'approvisionnement en eau mais provoque aussi la diminution de la production en électricité. Si en période normale, la couverture production en hydro au niveau des stations de Farahantsana, Andekaleka et Sahanivotry est de 60%, en ce moment, cette couverture avoisine les moins 10%. A entendre le Chef de l'Etat, les besoins de la population tananarivienne est de 300 millions de litres d'eau par jour, pourtant actuellement la production ne dépasse pas 230 millions de litres. On enregistre donc un GAP de 100 millions de litres par jour.

35 forages.

Pour remédier aux problèmes d'approvisionnement en eau, Andry Rajoelina insiste sur l'augmentation des nombres de forages. « Le Conseil des ministres a décidé 35 forages supplémentaires mais on peut en créer plus », a-t-il laissé entendre tout en annonçant l'augmentation des unités de traitement conteneurisé. Dès cette semaine, les responsables de la Jirama vont multiplier l'approvisionnement des citernes au niveau des quartiers. Actuellement, 10 camions de la Jirama assurent cette opération.

Le locataire d'Iavoloha ordonne aux responsables de la Jirama d'installer des bombonnes dans les quartiers et de mobiliser plus de camions citernes pour les remplir quotidiennement. Pour les solutions à long terme, l'Etat prévoit d'accélérer la mise en oeuvre du projet « Tana Water III » prévoyant la mise en place de nouveaux sites de production d'eau à Ambohitrimanjaka, Ankadindratombo, Faralaza Talatamaty, mais aussi la rénovation des réseaux de distribution en eau mesurant 78 km, ainsi que la construction d'un nouveau réseau de 105 km.

Energies renouvelables.

A entendre le président de la République, ce manque d'eau est aussi à l'origine du délestage qui sévit actuellement. Comme solution, le Chef de l'Etat entend prioriser les énergies renouvelables. Actuellement, les parcs solaires prévus être installés au niveau d'une cinquantaine de districts à travers le pays sont déjà en cours de mise en oeuvre. Selon ses dires, l'Etat envisage d'installer 200 Mgw au niveau des chefs-lieux des ex-Provinces dont 100 Mgw à Tana. Andry Rajoelina se fixe comme défi d'installer le maximum de barrages hydroélectriques. Le Chef de l'Etat reconnait le manque de communication de la part des responsables de la Jirama et les appelle à effectuer des descentes au niveau des quartiers pour expliquer aux usagers la réalité afin de les rassurer, mais aussi pour apporter des solutions immédiates.

Communales.

Andry Rajoelina a aussi touché mot des élections communales à venir. Il a profité de cette intervention médiatique pour lancer un appel à l'endroit des électeurs Malagasy afin de faire le bon choix. « Le choix doit se baser uniquement sur le programme des candidats », lance-t-il. Le Chef de l'Etat a particulièrement évoqué la course à la Mairie de Tana et appelle les Tananariviens à élire le ou la candidat(e) qui apportera la paix et le développement dans la capitale.

Et lui de marteler qu'« Antananarivo ne doit plus être le théâtre de conflits. En tant qu'ancien Maire de la CUA, j'ai des dettes à payer envers la capitale et je proposerai des projets pour développer la Ville des Mille », a-t-il annoncé. Le locataire d'Iavoloha a aussi évoqué la place qu'occupe Madagascar au sein de la diplomatie régionale et continentale, ainsi que les différents accords signés lors de son récent déplacement en Chine.