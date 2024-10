Congo-Kinshasa: Le basket-ball mondial en deuil - Le Congolais Mutombo Dikembe n'est plus !

Dikembe Mutombo L'ancien basketteur de renommé mondial, le Congolais Dikembe Mutombo Mpolondo, est décédé lundi 30 septembre, à Atlanta, en Géorgie, à l'âge de 58 ans. Il est l'une des figures emblématiques de la NBA, quadruple vainqueur du titre de meilleur défenseur, pour son rôle dominant en défense. Il laisse derrière lui un héritage immense dans le monde du basket et au-delà. Mutombo Dikembe, né à Kinshasa, en juin 1966. Il a commencé sa carrière en 1991 avec les Denver Nuggets, avant de passer par les Atlanta Hawks, les Philadelphia 76ers, les New Jersey Nets, les New York Knicks et les Houston Rockets, où il a pris sa retraite en 2009.

Il a marqué l'histoire avec son célèbre « Mutombo Finger Wag », un geste de défi agitant son doigt après un contre réussi. Avec 3.289 blocks à son actif, il est le deuxième meilleur contreur de l'histoire de la NBA, derrière Hakeem Olajuwon. Au cours de sa carrière, il a été sélectionné huit fois au All-Star Game et a mené les Sixers de Philadelphie et les Nets du New Jersey aux finales de la NBA en 2001 et 2003, bien que ses équipes aient échoué à remporter le titre. Adam Silver, commissaire de la NBA, a salué la carrière et l'engagement de Mutombo dans un hommage poignant : « Dikembe Mutombo était tout simplement plus grand que nature.

Sur le terrain, il était l'un des meilleurs contreurs et défenseurs de l'histoire de la NBA. En dehors du terrain, il a consacré son coeur et son âme à aider les autres. Personne n'était plus qualifié que Dikembe pour être le premier ambassadeur mondial de la NBA. Il était un humanitaire dans l'âme. Il aimait ce que le basketball pouvait faire pour avoir un impact positif sur les communautés, surtout dans son pays natal, la République Démocratique du Congo, et à travers tout le continent africain. Au nom de toute la famille de la NBA, j'adresse mes plus sincères condoléances à Rose, son épouse, à leurs enfants, à ses nombreux amis et à la communauté mondiale du basketball qu'il aimait tant et qui l'aimait en retour ».