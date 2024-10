Congo-Kinshasa: Le pays à l'honneur du Rebranding Africa Forum 2024

Le thème retenu pour cette 10ème édition de Rebranding Africa Forum qui aura lieu les 17, 18 et 19 octobre 2024 à Bruxelles est : " Ensemble construisons l'Afrique.

" C'est la République démocratique du Congo qui sera mise à l'honneur pour cette édition. Un pays béni de Dieu et doté d'immenses richesses naturelles, d'une démographie galopante et des potentialités incommensurables sur le plan économique et culturel, disposant d'atouts indéniables capables de favoriser la croissance économique du continent.

En plus d'être le "pays solution" au changement climatique mondial. Comme disait Frantz Fanon, "l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo." Venez nombreux à la rencontre d'acteurs et leaders politiques, économiques et socio-culturels de ce grand, beau et magnifique pays au coeur du continent africain.

Le Rebranding Africa Forum (RAF) est un forum économique qui sert de plateforme de rencontres et d'échanges entre les décideurs d'Afrique et d'Europe, pour favoriser des partenariats gagnants et contribuer au développement du continent africain.

La 10e édition des Rebranding Africa Awards se tiendra le 19 octobre à la clôture du RAF2024 et récompensera des personnalités de premier plan qui, par leurs actions quotidiennes, contribuent au changement de narratif sur l'Afrique et tracent les sillons du développement du continent.