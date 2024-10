Congo-Kinshasa: Infrastructures, économie, agriculture... RDC-Hongrie - Félix Tshisekedi et Tàmas Sulyok s'engagent à intensifier la collaboration dans plusieurs domaines

Dans le cadre de sa première visite officielle à Budapest, en Hongrie, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu hier, lundi 30 septembre 2024, avec son homologue hongrois Tàmas Sulyok, au Palais de Sandor.

Les échanges entre les deux illustres personnalités, qui ont duré une demi-heure, ont porté sur différents sujets d'intérêt commun. Très concrètement, les Présidents Tshisekedi et Sulyok se sont engagés à maintenir des liens de coopération étroits et à intensifier la collaboration dans plusieurs domaines, tels que les infrastructures, l'économie et l'agriculture. Le Chef de l'Etat congolais a profité de la même journée pour rencontrer le Président du Parlement hongrois, Laslo Kover.

A ce niveau-là, au moment des échanges, il a souligné la nécessité de créer, très rapidement, un front diplomatique entre les parlements congolais et hongrois pour arriver à donner, justement, une valeur ajoutée à cette collaboration voulue fructueuse entre Kinshasa et Budapest pour l'intérêt des peuples congolais et hongrois.

Le Président Félix Tshisekedi est allé à Hongrie après avoir réussi sa participation à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue à New-York. Cette visite se justifie par le besoin d'élargir le front diplomatique dans un contexte de guerre d'agression imposée par le Rwanda.

Pays enclavé d'Europe centrale, la Hongrie assure la présidence tournante de l'Union européenne (UE) depuis le 1er juillet dernier, pour une durée de 6 mois. Le Président Félix Tshisekedi est accompagné, pour cette mission en terre hongroise, de la Ministre d'Etat en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, du Ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba et du Ministre de l'Agriculture Grégoire Mutshail.