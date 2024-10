Gambie: Le rédacteur en chef du journal The Voice accusé de fausse publication et détenu

Le rédacteur en chef du journal The Voice, Mr Musa Sheriff, a été inculpé de « fausse publication et diffusion » après s'être présenté à la police ce matin. Il est en garde à vue.

Mr Sheriff, qui avait été interrogé jeudi dernier (26 septembre) au sujet d'un article publié le 23 septembre selon lequel le président Barrow aurait choisi un successeur dans le cadre d'un plan de sortie, a été invité à se présenter à la police aujourd'hui (lundi). Il a été arrêté et détenu dès son arrivée au quartier général de la police à Banjul.

Le rédacteur en chef adjoint du quotidien The Voice, Mr Momodou Justice Darboe, qui avait également été interrogé jeudi dernier, avait été arrêté, détenu et inculpé de fausse publication et de diffusion. Il a été libéré sous caution le samedi 28 septembre.

Le président gambien, Adama Barrow, avait auparavant menacé de porter plainte pour diffamation] contre le journal The Voice, selon des rapports citant son avocat le 25 septembre, avant que la police n'intervienne et ne transforme l'affaire en affaire criminelle.

« Nous maintenons que les journalistes n'ont violé aucune loi et nous demandons instamment à la police de respecter le droit à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, comme le prévoient la constitution gambienne et les lois régionales et internationales sur les droits de l'Homme auxquelles la Gambie a souscrit », a déclaré le président de l'Union de la Presse de la Gambie (GPU), Mr Muhammed S. Bah.

La loi sur les fausses publications et la radiodiffusion, dont l'abrogation a été recommandée par la Cour de justice de la CEDEAO en 2018, par la Commission de la Vérité de la Gambie en 2021 et par un comité gouvernemental de révision de la loi sur les médias en 2018, figure à l'article 181A du code pénal. Il s'agit de l'une des lois les plus utilisées contre les journalistes pendant les 22 ans de dictature de l'ancien President Yayha Jammeh.

Les journalistes sont passibles d'une peine minimale d'un an d'emprisonnement et d'une amende pouvant atteindre 250.000 dalasis (plus de 3 644 dollars ) pour la publication de tout ce que le gouvernement considère comme de « fausses nouvelles ».

« L'Union de la Presse de la Gambie (GPU) condamne l'arrestation des deux journalistes et demande instamment à la police de libérer immédiatement Musa Sheriff et d'abandonner toutes les charges retenues contre lui et Momodou Justice Darboe », a déclaré Mr Modou S. Joof, secrétaire général de l'Union de la Presse de la Gambie (GPU). « Nous demandons à la police de cesser de harceler et d'intimider les journalistes et de leur permettre de vaquer librement à leurs occupations, qui consistent notamment à demander des comptes au gouvernement et aux fonctionnaires. »

Nous demandons instamment au gouvernement gambien d'accélérer les réformes indispensables des lois sur les médias, et ce, en vue de protéger les journalistes contre le harcèlement et l'intimidation inutiles, et de mettre fin à l'impunité pour les crimes commis à l'encontre des journalistes et des organes de presse.

